Una setmana temàtica per visibilitzar el ric patrimoni de la pedra seca

Del 23 al 29 de novembre se celebrarà arreu dels Països Catalans la Setmana de la Pedra Seca, impulsada per COL·LABORAxPAISATGE en col·laboració amb nombroses entitats del territori.

Es commemora així el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco

L’objectiu és commemorar el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco el 28 de novembre de 2018, però també visibilitzar aquest patrimoni paisatgístic predominant i identitari a bona part dels nostres paisatges rurals i revertir la dinàmica d’abandonament que comporta el seu deteriorament i destrucció, i que coincideix amb la desaparició de l’ofici de marger i la pèrdua del coneixement d’aquesta tècnica constructiva.

Als Països Catalans hi ha un importantíssim patrimoni rural de pedra seca que articula el paisatge: barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines… Molts d’ells protegits o bé situats dintre de parcs naturals. Entitats i voluntaris s’esforcen, des de fa molts anys, per mantenir, restaurar i divulgar aquest patrimoni i aquesta tècnica que, d’altra banda, s’ha demostrat vàlida per a donar resposta als reptes de l’arquitectura contemporània.

Nombroses entitats

La Setmana de la Pedra Seca és una iniciativa de COL·LABORAxPAISATGE, un projecte de cooperació impulsat per ADRINOC amb l’assessorament de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració de nombroses entitats que treballen per fer extensiva la proposta arreu dels seus propis territoris.

Aquesta serà, doncs, una setmana per a l’organització i promoció d’activitats relacionades amb la pedra seca arreu dels Països Catalans: visites guiades, com la que es farà a set barraques de pedra seca dins del parc de la Muntanyeta d’Olèrdola (Alt Penedès); tallers com de l’Escola Taller de Bioconstrucció a les Planes d’Hostoles i la Vall d’en Bas (Garrotxa); jornades com la que acollirà el Castell de Verdú sobre l’inventariat del patrimoni arquitectònic popular i rural a Catalunya.

La cita inclou altres propostes com la restauració del mur de pedra seca del bosquet de l’Hospital d’Olot. Podeu consultar totes les activitats previstes a la web www.collaboraxpaisatge.cat.