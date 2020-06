Aquest estiu, el Baix Llobregat es converteix en una oportunitat de descoberta al costat de casa

No és imprescindible fer milers de quilòmetres per navegar a vela sobre ones pintades de color blau o anar-les a cercar sobre un taula de surf. Tampoc cal fer-ho per gaudir d’experiències gastronòmiques degustant combinacions d’ingredients perfectes ni per descobrir tresors naturals amagats dins les muntanyes o resseguir els camins de la història a través dels escenaris que la mostren al món. A tocar de Barcelona, el Baix Llobregat ofereix un ampli ventall d’activitats que despleguen l’atractiu de la comarca a través d’experiències de natura, gastronomia, platja i cultura. Teniu a l’abast ( www.somelteuestiu.cat) més de cent propostes enfocades al turisme de proximitat, sostenible i responsable que convertiran les vacances en una descoberta constant al costat de casa.

Natura

Sabíeu que la muntanya de Montserrat amaga un increïble món subterrani? Al llarg de 400 metres, les Coves de Montserrat de Collbató –o del Salnitre– es converteixen en un gran mostrari d’estalactites, estalagmites i columnes que evidencien els capricis que ha forjat la natura durant milers d’anys. És una de les activitats de descoberta que es poden fer al Baix Llobregat en família perquè els petits de casa puguin conèixer que la bellesa de la natura no només creix en espais oberts. Però si sortim dels avencs també hi ha un munt de possibilitats. De més tranquil·les, com ara fer rutes de marxa nòrdica o passejades en bicicleta o a cavall pel Delta del Llobregat i el seu entorn, però també de més atrevides, com fer la via ferrada al Canal de les Dames, surf a la platja de Castelldefels o viure una aventura a través d’un circuit d’orientació per l’entorn del Parc Natural de Montserrat i Collbató. Consulteu a la web www.somelteuestiu.cat.

Gastronomia

El Parc Agrari del Baix Llobregat, una de les zones més fèrtils de Catalunya, constitueix una garantia de qualitat i de productes de quilòmetre zero per a la gastronomia que ofereixen els establiments de restauració de la comarca. Des de les carxofes, els porros, les faves i els alls tendres durant la temporada de fred; fins als tomàquets, els carbassons i les bledes, durant la més calorosa, la seva riquesa hortofrutícola recorre pocs quilòmetres abans que els gurmets la trobin traduïda dins d’un plat. Aquest estiu podeu degustar les combinacions d’aquests productes a les cartes dels restaurants de la comarca que resumeixen als fogons els gustos i aromes més típics. I més enllà d’un bon plat, també hi podeu descobrir els vins, en propostes com el tast que ofereix Ca n’Estella enmig de vinyes, oliveres i cereals.

Platja

Per a molta gent, un estiu sense plans de platja no és estiu. Al Baix Llobregat s’hi poden combinar tant les activitats per a aquells que volen unes hores més reposades sobre la sorra com les dels que opten per no parar quiets ni un moment. Mireu ben bé a www.somelteuestiu.cat què es pot fer a les platges de Gavà, Castelldefels, Viladecans o del Prat de Llobregat i hi trobareu, en funció de cada platja, des d’oasis per a famílies amb ganes de gaudir de jornades d’oci sota el sol amb banys i passejades, fins a espais idonis per deixar-se portar pel windsurf, viure el mar en caiac o passar-s’ho d’allò més bé aprenent a dominar el Paddlesurf. El final del dia és el moment ideal per recuperar forces en algun dels xiringuitos ubicats a primera línia sense haver de treure els peus de la platja. La majoria d’aquests establiments ofereixen un servei de restauració de qualitat en espais moderns i acollidors.

Cultura

Us heu atrevit mai a sucar els pinzells en una copa de vi? L’estiu pot ser un bon moment per posar a prova la vostra destresa artística sense destapar cap pot de pintura. A l’estudi d’art Tinta i Vi de l’artista Marta Arañó de Sant Esteve Sesrovires podeu aprendre aquesta nova tècnica i, a la vegada, endinsar-vos en les vinyes i paisatges de la comarca mitjançant projeccions de la zona. Les propostes culturals es despleguen per a tots els gustos i interessos, tant si preferiu viure-les de forma activa com si preferiu ser-ne mers observadors. Per això, els museus també obren les portes aquest estiu. No us podeu perdre autèntiques icones del Baix Llobregat com la Cripta Gaudí de la Colònia Güell o el resum simbòlic del país que teniu a Catalunya en Miniatura.

Turisme Baix Llobregat

www.somelteuestiu.cat