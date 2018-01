Adrenalina i equilibri sobre neu verge

“Quan estàs a punt de llançar-te, sempre t’entra aquella... no és por, és pura adrenalina”. Per molt que t’ho expliquin, costa imaginar-se les sensacions que viu Aymar Navarro (Les, 1989) instants abans de deixar-se caure lliscant per la neu verge acumulada sobre el vessant d’una muntanya. Tot i la intensitat d’aquests moments, és clau mantenir la calma: “Has de controlar el que tens dins del cos. Centrar-te al 100% en el descens i trobar una zona d’equilibri”. Complicat quan ets a més de 2.000 metres, però necessari si vols practicar el freeride, una modalitat de l’esquí que consisteix a completar descensos per zones amb neu verge no senyalitzades. “Es busca anar al límit, anar més enllà de l’esquí convencional”, explica Navarro.

L’aranès, de 28 anys, que ha rebut una invitació per participar en el Freeride World Tour de l’any vinent -serà el primer català que ho fa-, no defuig parlar dels riscos que suposa practicar aquesta disciplina: “Tots els esports tenen el seu risc, i més si són a la muntanya. A part de les caigudes, hi ha el tema de les allaus, que no són 100% controlables. És difícil gestionar aquests tipus de riscos naturals”. Aymar Navarro ho sap de primera mà, i és que l’any 2013 l’aranès va ser engolit per una allau mentre rodava un espot publicitari als Pirineus. La seva motxilla, que incorporava un sistema ABS, va salvar-li la vida: “Les condicions eren una mica inestables, es va desencadenar una allau i m’hi vaig quedar atrapat. Per sort, tot i la desgràcia, en vaig sortir ben parat, només amb cops a l’esquena i els genolls”. Potser reforçat per aquesta mala experiència, Navarro reivindica la tasca de preparació dels freeriders : “No arribem al cim i ens llancem pel primer lloc que ens ve de gust. Hi ha un estudi previ del recorregut, moltes hores d’entrenament físic i molts anys esquiant”.

En el cas d’Aymar Navarro, més de 20. Nascut i criat a la Vall d’Aran, la neu ha format part de la seva vida des dels primers moments. “Quan tenia 1 o 2 anyets, els meus pares em portaven a esquiar en una cadireta. Recordo que veia aquella cadira i pensava: «Avui toca festa». Després, als 3 anys, ja vaig començar a esquiar”. I des de llavors, no hi ha hagut cap temporada de neu que no s’hagi posat els esquís. Amb 10 anys va començar a practicar esquí alpí. Als 17 va decidir parar: “No trobava la motivació. Em va costar molt prendre la decisió, però hi ha moments en què has de fer el pas. No podia seguir i vaig canviar de xip”.

Llavors va començar a dedicar-se al freeride. “Amb els meus amics ja feia anys que esquiàvem per fora de les pistes, i un dia em van deixar uns esquís específics per fer-ho i m’hi vaig enganxar al minut 1”, comenta. El procés d’aprenentatge d’aquesta nova disciplina va ser totalment autodidacte: “He intentat anar robant experiència de la gent. A poc a poc he anat millorant”. Aquesta millora ha sigut tan substancial que li ha permès acabar dedicant-s’hi professionalment: “Ara m’hi dedico al 100%. M’entreno a la Vall d’Aran, faig 4 hores diàries d’entrenament a la neu al matí i 1 horeta més de feina al gimnàs a la tarda. Ara ja porto treballant 8 hiverns seguits, 4 aquí i 4 a Sud-amèrica”.

Aquests esforços ja han començat a donar resultats. El febrer de l’any passat, Aymar Navarro va aconseguir el tercer lloc en la prova del Freeride World Tour celebrada a Andorra, i es va convertir en el primer català que ho aconseguia. Aquest bon resultat li va servir per cridar l’atenció de l’organització del campionat, que va decidir concedir-li una invitació per participar en totes les proves de l’edició del 2018. “Serà una experiència que em quedarà gravada per a tota la vida. No em vull centrar en els resultats sinó a gaudir-ne”, explica. Navarro serà el primer esquiador espanyol que participa en aquesta competició. Per acabar d’arrodonir el 2017, el freerider català ha sigut nomenat millor esquiador europeu de l’any per la prestigiosa revista nord-americana especialitzada en esports de neu Downdays. “Estic molt content amb el reconeixement, gaire més no puc demanar”, diu Navarro.

Per a aquest 2018 ple de reptes, Aymar Navarro aposta per no canviar la recepta: “No vull canviar res, perquè ha funcionat fins ara”. Avui comença la temporada amb la primera prova puntuable del Mundial a l’estació de Hakuba, al Japó.