Àlex Granell: “Avui és un dia molt feliç”

“Vull donar-li l’enhorabona, ens hem de felicitar tots. La lògica deia que havia de seguir amb nosaltres. Entenem que la nostra afició estarà molt satisfeta, és una gran noticia”. Aquestes han estat les paraules del president del Girona, Delfí Geli, que obrien l’acte de renovació d’Àlex Granell fins al 2021. El jugador gironí continuarà complint el seu particular somni durant tres cursos més. “Avui és un dia molt feliç, estic molt agraït al club, a la meva família i a la meva parella, els pilars bàsics que em sostenen”. Als seus els ha dedicat les paraules més emotives. “No sabeu el que m’han ajudat i el que m’aguanten, avui ells també senten el dia com a molt especial. Els meus pares m’han educat i acompanyat durant tot aquest trajecte, els seus consells sempre son necessaris”. L’evolució del segon capità blanc-i-vermell ha estat espectacular. “La meva vida esportiva ha estat plena de petits reptes que podia assolir; arribar a Primera n’era un d’ells, també que no fos efímer. Vull ser un jugador d’elit durant molts anys de la mà del Girona”.

La prioritat sempre ha estat continuar de bracet amb el club. “Era difícil d’imaginar jugar contra el Girona, malgrat que hi ha situacions que almenys t’hi fan pensar. Tenia clar que si el club tenia la intenció de continuar amb mi, era fàcil trobar el mateix camí”. Format al planter blanc-i-vermell, només el temps dirà si el seu primer club també serà el darrer. “Em sento respectat i estimat, ascendint des del primer dia. El fet de formar-me aquí, ha ajudat. Visc la meva plenitud esportiva, això em permet veure el futur molt llunyà. No em plantejo retirar-me al Girona encara. La primera samarreta que em vaig posar, amb 5 anys, va ser aquesta. Seria espectacular que també fos la darrera”. És un referent, dins i fora dels terrenys de joc. Com dos dels seus millors amics. “Un dels actius que més m’enorgulleix és mantenir els valors del Girona, per a mi és clau. La meva ambició em diu que haig de continuar sentint-me important. En Pere Pons i l’Eloi són dignes d’elogi i m’agradaria que el dia de demà em recordessin com algú que ha deixat empremta”. El seu camí, però, no ha estat fàcil. “Quan vaig arribar, es vivia un moment molt complicat. Tothom s’imaginava el descens a la Segona B. Hem crescut molt”.

Amb la responsabilitat que el caracteritza, ha parlat del significat de l’èxit d’aquest projecte. “Tothom tenia els dubtes de si el Girona mantindria l’essència, però els passos són els adequats. L’afició es pot sentir identificada amb les persones que vesteixen la seva samarreta. I què dir dels nois i noies del futbol base? Poden emmirallar-se amb nosaltres i els pot servir d’exemple per sentir que tot és possible”. Sobre els objectius de l’equip, ha estat rotund però deixa la porta oberta als somnis. “Els que venim d’avall el primer que pensem és assegurar la permanència tot i que donem permís als aficionats que vulguin somiar amb fites més grans. Perquè no, en un futur, podem pensar en Europa? S’ha assolit l’ascens i ara estem encaminant la salvació. El que tenim clar és que hem d’anar pas a pas”. Sempre, caminant en línia ascendent. “Un dels motius pels quals he signat aquest contracte és perquè li veig un futur brillant, sense sostre. De no ser així, hagués buscat una alternativa per continuar creixent. Individualment, vull més. Afortunadament, també és el desig del club”.

Ha rebutjat ofertes importants

Quique Cárcel no podia estar més satisfet després d’haver lligat la continuïtat d’un dels símbols del Girona. “Han estat uns mesos de moltes converses, per a nosaltres aquest pas és molt important. Ens està ajudant molt en el nostre camí a Primera, sempre ha superat tot el que s’ha proposat”. Els herois de l’ascens continuen acaparant tot el protagonisme. “Volem intentar crear un projecte sòlid, dins i fora dels terrenys de joc. Que els actors principals siguin els mateixos que ens han fet arribar fins aquí, és molt positiu. El futbol i els valors de l’equip em diuen que el trajecte que portem és l’adequat”. L’Àlex va deixar tothom bocabadat en les primeres jornades de competició, mostrant un nivell que ha consolidat amb el pas del campionat. “Quan veiem el rendiment de l’Àlex, decidim lligar-ho el més aviat possible. Ha rebutjat ofertes importants però vol continuar fent-se gran amb nosaltres. La insistència del club en mantenir-lo i la seva actitud, ha fet la resta”.

El director esportiu del Girona ha parlat amb la seva habitual cautela sobre possibles incorporacions. “No puc visualitzar el que passarà d’aquí a la conclusió del mercat d’hivern, estic en un impàs d’incertesa”. No arribarà ningú que no apugi el nivell. “Les dues sortides més clares ja s’han dut a terme –Marlos i Boulaya- però per haver-hi més baixes hi ha d’haver entrades. L’objectiu final serà millorar el que ja tenim”. Zeca va aterrar fa un parell de dies a la ciutat i podria ser el primer fitxatge del club gironí en aquest mercat d’hivern. “Està parlant amb nosaltres, ens interessa tot i que la situació no és senzilla. El volem incorporar però hi ha circumstàncies que ho compliquen”. El brasiler donaria oxigen als carrils i destaca per la seva polivalència: és dretà però sol actuar a la banda esquerra. El litigi que manté al seu país d’origen complica una oficialitat que es podria produir durant els propers dies.