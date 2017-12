Allunyar les pors contra un dels murs més alts d’Europa

L’Espanyol vol rebel·lar-se aquest divendres (21.30 h, M. Partidazo) contra tots els pronòstics que no el fan guanyador contra un dels equips més difícils de batre d’Europa, l’Atlètic de Madrid. Els de Diego Simeone són un dels tres equips de les principals lligues del continent que encara no coneix la derrota en Lliga aquest curs (els altres dos són el Barça i el Manchester City). Intractables al Wanda Metropolitano, no baixen el seu rendiment a domicili, on no perden des que ara fa un any, el 16 de desembre del 2016, el Vila-real els va endossar un 3-0. De motius per guanyar, a l’Espanyol no els en faltaran: són segons i poden escurçar distàncies amb el Barça o ampliar-les amb el Madrid, depenent del que passi al clàssic de demà.

“És el projecte més admirable d’Espanya. El conserven des de fa sis anys amb les mateixes ganes. És un equip gran ben dirigit”, va lloar-lo Quique Sánchez Flores, que sempre que s’enfronta al seu exequip es desfà en elogis cap al conjunt. El tècnic madrileny va saber frenar l’atac de l’Atlètic en els dos enfrontaments del curs passat (0-0 al Calderón i 0-1 a Cornellà), gràcies a dues propostes que van saber neutralitzar el seu potencial. El que no va aconseguir, però, va ser marcar-los un gol. I és que si una cosa defineix el conjunt de Simeone és la seva solidesa defensiva. És l’equip menys batut d’aquesta Lliga (set gols, els mateixos que el Barça), i a Europa només el millora el Porto (6).

L’Atlètic, de fet, té el millor ràtio de tirs per gol rebut al campionat domèstic: encaixa una diana cada 27,9 tirs. Bona part del mèrit el té un sistema defensiu encapçalat per Jan Oblak, un porter a qui volen blindar amb una clàusula superior als 100 milions actuals, donat que no li falten pretendents com el PSG o el Chelsea, que estudien fer front al seu pagament. Les xifres del porter eslovè, d’1,89 metres d’alçada i només 24 anys, corroboren que és un porter de talla mundial: ha deixat la porteria a zero en 77 dels 135 partits jugats amb l’Atlètic. I en aquests, només ha rebut 83 gols (0,6 per partit). Aquest curs, a més, millora encara més els seus registres: en Lliga només ha rebut 7 dianes en 16 partits (0,43 per duel). Ha realitzat 48 aturades, i és el cinquè que en fa més (Pau el supera, amb 61), però el primer amb millor percentatge d’aturades per xut rebut: 87,3%. El Girona, en la primera jornada, ha sigut l’únic conjunt capaç de marcar-li més d’un gol amb el doblet de Stuani. Només l’uruguaià i davanters com Calleri, Raúl García, Luis Suárez, Bacca i Willian José, entre d'altres, han sigut capaços de batre l’eslovè.

Quique protegirà l’equip

En ells pot prendre inspiració l’atac d’un Espanyol que està per veure si manté el trident que va formar amb èxit a Las Palmas (Baptistão, Sergio García i Moreno) o bé recupera Piatti. El que sembla clar és que Quique apostarà per un sistema o peces més conservadores de les que va emprar en l’última jornada. “Preveiem un partit físic, de pocs espais, on caldrà tenir molta concentració tàctica, respectar posicions i estar junts. Serà absolutament diferent al del Las Palmas”, va assegurar ahir el preparador madrileny, que vol allunyar els fantasmes defensius que tornen a afectar psicològicament el seu equip. Per això, el blindarà en defensa.

Si aposta pel trivot, segurament serà d’un perfil més rocós. El tècnic recupera Fuego, que podria tornar al mig del camp acompanyant David López i Darder, i ha deixat fora de la llista Jurado. Sap quins punts forts té l’Atlètic, i un d’ells és la profunditat dels laterals. Versaljko ha repartit les assistències dels dos últims gols dels matalassers, mentre que Filipe Luis acostuma a ser un corcó pel costat esquerre. Al seu favor, però, l’Espanyol pot presumir de ser un dels equips que defensa millor els centres a l’àrea: un gol cada 55 centrades: és el cinquè millor equip de la Lliga en aquest registre. L’exemple a seguir, l’Espanyol el té al curs 2013-14, quan va tombar un Atlètic que havia començat la Lliga amb vuit victòries consecutives, i a qui un únic error de Thibaut Courtois va condemnar. Com va recordar Quique, el d’aquest divendres “només és un partit de 90 minuts”.