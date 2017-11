L'examen de 'La TDP'

Piqué-Umtiti

Governen la seva zona sense distraccions ni concessions. Guanyen els duels directes amb suficiència, transmeten seguretat a la resta de l’equip i protegeixen Ter Stegen. A més, ahir van avançar la posició sovint per evitar que el Barça reculés massa. Dominen la presa de decisions i l’execució per provocar una sortida neta de la pilota. Sense cap mena de dubte, el Barça té una de les millors parelles de centrals d’Europa.

Realitat ofensiva

No Messi, no party. Sense ell va faltar canvi de ritme, profunditat, desequilibri i fluïdesa, fins i tot en el joc posicional. A més, Paulinho, que experimentava com a mitjapunta, no es va infiltrar entre línies. El Barça va acceptar les limitacions per competir a Torí, però no va tenir cap mena de producció atacant. Quan Messi va sortir, la cosa va canviar una mica, però és una assignatura pendent.

Sacrifici

El Barça va acceptar les limitacions per disfressar-les i en cap moment va pretendre fer res que no fos capaç de fer. Ni amb Messi ni, sobretot, sense Messi. Tots els jugadors del Barça exhibeixen disciplina tàctica, consistència en els duels directes, capacitat per entendre el joc defensiu i desplegament físic, i ningú pot discutir el rendiment ni l’eficàcia. No ha rebut cap gol en tres partits com a visitant.