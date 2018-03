Anàlisi Ricard Torquemada

Coutinho

El brasiler és un jugador nascut per desequilibrar i marcar diferències a l’àrea rival. Coutinho va desgastar el rival i va demostrar que té la capacitat de prendre decisions complicades quan cal, accelerant o posant pausa. Va buscar bé els espais, va associar-se amb companys i va xutar en situacions ben complicades. A la segona part no va entendre que calia posar més pausa, però és una assignatura diferent.

Messi-Dembélé

Una societat està en construcció, naixent. I quan això passa vol dir que hi ha confiança entre els dos membres de la societat. Messi ha afillat Dembélé, que no se sent intimidat, tot el contrari. L’argentí el busca i el francès compleix. Rep i torna la pilota quan toca, obre espais i només busca atacar el defensa rival quan Messi ha generat els espais i aquesta és la millor decisió. Quan Messi et beneeix, tot és més fàcil.

Piqué

No és cosa d’un dia, però el defensa central es va comportar com calia defensivament, demostrant una superioritat increïble, com si fos un juvenil jugant contra un cadet. Va guanyar els duels aeris, va anticipar-se als defenses de l’Athletic i va assumir la responsabilitat que calia en la sortida de la pilota. Està en un moment d’autoestima molt alt. Ara mateix pocs centrals poden competir amb ell.