Andrés Iniesta i David Villa, de gira pels Estats Units amb el Vissel Kobe

El Vissel Kobe es convertirà en el primer equip de futbol japonès en fer una gira pels Estats Units, aterrant a Los Àngeles el proper 24 de gener per fer una estada d’11 dies amb diferents partits. La lliga japonesa comença el proper febrer. Aquesta gira serà la primera ocasió per veure plegats a David Villa, el nou reforç de l’equip entrenat per Juanma Lillo, i Andrés Iniesta.A l'equip també juga un tercer campió del món, l'alemany Podolski.

El Vissel Kobe disputarà quatre partits amistosos contra equips nord-americans durant la seva estada als Estats Units, abans de tornar al Japó el 6 de febrer. El partit estrella de l'Vissel Kobe USA Tour 2019 serà el que enfrontarà a l'equip japonès contra Los Angeles FC, el 31 de gener al Banc of California Stadium de Los Angeles, un estadi amb capacitat per a 22.000 espectadors.

Els altres tres partits es jugaran al Champion Stadium de l'Orange County Park d'Irvine, un camp nou i modern amb un aforament de 5.000 espectadors. El partit inaugural de la gira serà el 28 de gener davant el Columbus Crew d'Ohio; el 2 de febrer el rival serà un altre equip de la MLS, el Toronto FC; i el quart partit, el que tancarà la gira americana del Vissel Kobe, serà contra l'equip local, l'Orange County FC, el dia 5 de febrer.

"Ens fa molta il·lusió representar el futbol japonès als Estats Units i enfrontar-nos a equips de la MLS, una Lliga que, com la J-League, està en fase creixement i que cada dia desperta l'interès de més aficionats" ha explicat Iniesta.

Aquesta temporada, la lliga japonesa també tindrà un entrenador català, Lluís Carreras, que dirigirà el Sagan Tosu, club on juga Fernando Torres.