Antoine Griezmann, l’enemic a les portes, i el més desitjat

El grup de WhatsApp que comparteixen, entre d’altres, Antoine Griezmann i Samuel Umtiti bullia dimecres a la nit, quan el davanter francès de l’Atlètic de Madrid li va fer quatre gols al Leganés. Al grup arribaven missatges des de Londres -on viu Alexander Lacazette, jugador de l’Arsenal-, de Lió i de Las Palmas, on Umtiti feia nit abans de jugar dijous contra l’equip canari. El central francès és un dels bons amics de Griezmann -van passar junts l’últim estiu fent un viatge per la costa oest nord-americana- i sempre que pot el burxa dient que ja tarda a fitxar pel Barça. Un fitxatge que es podria fer realitat aquest estiu, ja que el Barça fa mesos que treballa per tenir controlat l’entorn del jugador.

Griezmann arribarà al Camp Nou aquest diumenge en el millor estat de forma de la temporada. En tot just quatre dies va marcar set gols, tres al camp del Sevilla i quatre al Wanda Metropolitano contra el Leganés. “Quan juga a aquest nivell és un dels millors jugadors del món, imparable”, deia Diego Simeone sobre l’exjugador de la Reial Societat, capaç de fer un gol amb el cap, un altre de falta i dos més de jugada. En els últims 10 partits oficials, Griezmann ha fet 12 gols clau que han permès a l’Atlètic de Madrid somiar a fer la guitza a un Barça que fa poc es veia ja campió de Lliga. Ara, amb un coixí de cinc punts just abans del duel directe del Camp Nou, l’equip de Valverde sap que li tocarà picar pedra per parar els peus als matalassers.

Objectiu de mercat

Amb l’enemic a les portes, a punt per plantar cara en el partit del Camp Nou, el Barça treballa per seguir reforçant la plantilla la temporada vinent. “El mercat s’ha tornat tan boig que cal treballar molt i no aturar-se si no vols quedar en fora de joc”, diuen des del club, en referència a la feina incansable que s’està fent des de fa temps amb l’entorn d’Antoine Griezmann, de 26 anys, amb un clar objectiu: evitar que accepti altres ofertes o que renovi amb l’Atlètic de Madrid.

La major part de jugadors del vestidor del Barça creuen que el seu fitxatge seria un encert, per tancar un trident amb Messi i Suárez, amb Coutinho per darrere

Si el francès no fa cap moviment, al juny la seva clàusula de rescissió passarà de ser de 200 milions a tot just 100, tal com està escrit en el seu actual contracte. I llavors seria el moment de pagar aquesta xifra per reforçar l’atac amb un fitxatge que, en cas que es produís, significaria la sortida de dos jugadors de l’actual plantilla traspassats, i la possible cessió d’Ousmane Dembélé a un equip de primer nivell europeu si cal, si l’adaptació del compatriota de Griezmann no és bona. Al Barça s’admet que a Dembélé li està constant adaptar-se tant a la vida a Barcelona com a l’estil de joc, tot i que es defensa que és una aposta de futur i que, per tant, necessitarà temps. Pocs dubten de l’adaptació de Griezmann, més madur, a punt de fer 27 anys, i la major part de jugadors del vestidor blaugrana creuen que el seu fitxatge seria un encert, per tancar un trident amb Messi i Suárez, amb Coutinho per darrere.

I a l’Atlètic de Madrid saben que serà complicat retenir Griezmann, tot i que ho intenten. Griezmann ja va valorar marxar del club madrileny l’estiu passat, quan va rebre ofertes del Manchester United, però finalment va decidir quedar-se, en part per compromís amb un club que llavors no podia fitxar per la sanció de la FIFA, i en part per poder viure l’estrena del Wanda Metropolitano. El seu contracte acaba la temporada 2021/22, però de moment no ha volgut saber res de les propostes de millora que li ha fet l’entitat blanc-i-vermella, ja que significaria canviar la xifra de la clàusula de rescissió, fet que podria tancar una porta, la del Barça, que vol obrir.

En ple Mundial de Rússia

“El mercat és així. En altres lligues no hi ha clàusula, a la lliga espanyola sí”, es justifiquen des del Barça per explicar que aquest estiu pagaran els 100 milions per endur-se el francès, tal com el PSG va pagar per endur-se Neymar. La idea del Barça és pactar amb el jugador si aquesta operació es fa durant el Mundial de Rússia o després, ja que el canvi de valor de la clàusula del futbolista serà l’1 de juliol, just al mig de la cita mundialista.

El club blaugrana, però, oficialment no parla del tema, ja que l’Atlètic va arribar a fer un comunicat en què amenaçava d’emprendre accions legals si negociaven amb Griezmann sense demanar permís. “Tenim l’obligació de controlar el mercat, tots els clubs es reuneixen i fan moviments, però no s’ha negociat amb Griezmann”, es va justificar llavors Josep Maria Bartomeu, que va sopar amb els pares de Griezmann fa uns mesos a Barcelona, fet que va provocar la queixa de la directiva presidida per Enrique Cerezo. La germana del jugador, que l’ajuda a portar els negocis, no ha deixat d’estar en contacte amb la direcció esportiva blaugrana. Griezmann, rival demà, podria ser company de vestidor d’aquí pocs mesos.