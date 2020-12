La primera jornada del Boxing Day té l'Arsenal com a protagonista

La Premier League ha celebrat aquest dissabte el seu tradicional Boxing Day. Aquest any, però, la pandèmia ha provocat que els seguidors de la lliga anglesa l'hagin hagut de seguir per la televisió, cosa que ha impedit veure les imatges entranyables que es repeteixen any rere any de nens anant als estadis amb les noves samarretes dels seus ídols.

Tot i l'excepcionalitat de la jornada, no hi han faltat alicients. El partit entre l'Arsenal i el Chelsea ha estat la gran sorpresa per la victòria dels gunners. Després d'un inici desafortunat en la competició, l'equip entrenat per Mikel Arteta ha aconseguit plantar cara als blues i retenir una victòria molt necessària a l'Emirates Stadium. Primer el gol de Lacazette de penal i després la diana de Xhaka en el 44 han permès als gunners marxar al descans amb dos gols de diferència. Ja en el segon temps, Saka ha fet el 3-0 que s'ha mantingut al marcador fins als instants finals del matx. Al minut 85, Tammy Abraham ha marcat el gol de l'honor per al Chelsea per al 3-1 definitiu.

El Leicester-Manchester United, però, ha estat el matx inaugural de l'edició d'enguany. El partit, que ha acabat en empat (2-2), ha deixat un reguitzell de jugades i ocasions excepcionals que han fet menys amarg aquest insòlit Boxing Day. Jamie Vardy ha sigut l'encarregat –quan faltaven cinc minuts per al final– de marcar el 2-2 definitiu. En un partit en què els foxes s'han avançat en el minut 23, els red devils han aconseguit remuntar però sense acabar de sentenciar el marcador.

El Liverpool vol augmentar el seu avantatge en la classificació

El City de Pep Guardiola ha estat l'encarregat de tancar la jornada. Els de Manchester s'han imposat al Newcastle en un matx marcat per la intensa pluja. De les botes de Gundogan ha arribat el primer gol que ha donat tranquil·litat i control als citizens. No ha estat fins a la segona meitat que Ferran Torres ha fet el 2-0 final després de recollir un refús de la defensa dins de l'àrea. Cinquens en la classificació, els de Manchester lluiten per no despenjar-se de la disputa pel títol, tot i estar a cinc punts del líder.

Aquest diumenge, la segona jornada del Boxing Day promet. El Liverpool de Jürgen Klopp, líder de la Premier, s'enfrontarà al West Bromwich (17.30 h) en el partit que pot acabar d'obrir espais a la classificació i confirmar el lideratge dels reds. Quatre partits més acabaran de conformar la programació de diumenge. Leeds United-Burnley (13 h), West Ham-Brighton (15.15 h) i Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur (20.15 h) tancaran l'edició més insòlita d'aquesta mítica tradició anglesa.