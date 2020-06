Arthur Melo, de gran esperança a moneda de canvi per salvar el pressupost

Va arribar amb la Copa Libertadores sota el braç i un horitzó obert davant seu, al Camp Nou. Però dos anys després, el Barça es vol treure de sobre el brasiler Arthur Melo, de 23 anys, en una operació on la idea és intercanviar-lo per Miralem Pjanic, el migcampista bosnià de la Juve, de 30 anys.

Arthur, titular contra l'Athletic en un partit que va millorar un cop ell va enfilar el camí dels vestidors donant pas a Riqui Puig, va debutar el 2018 amb el Barça jugant a un nivell molt alt, com en un partit a Wembley contra el Tottenham. Ritme de joc alt, passades atrevides, connexió amb els puntes. El jugador de Goias semblava llest per assumir el complicat repte d'ocupar un espai on en el passat, havien manat homes com Guardiola, Xavi o Iniesta. Però no ho ha aconseguit. Entre les lesions i el seu comportament fora del camp, que li ha guanyat enemics dins del mateix club, Arthur ha vist com la seva carpeta és a sobre de tot de la llista de jugadors que haurien de marxar. En part, per una qüestió esportiva, però també per diners.

Els dos clubs volen tancar la operació aquesta setmana, abans del 30 de juny, per poder incloure l'entrada de diners en el tancament de l'exercici econòmic de la temporada 19/20, un exerci nefast per les conseqüències del coronavirus. És a dir, seria repetir una operació similar a la que es va produir a finals de la temporada passada amb el traspàs de Cillessen al València i l'arribada de Neto a Barcelona.

La Juve i el Barça porten temps parlant, però sempre topaven amb un problema: Arthur no vol marxar de Barcelona. La mare del jugador ha arribat a respondre missatges de periodistes que explicaven que les negociacions entre els dos clubs anaven pel bon camí. Com era veritat, de fet. Els dos clubs ho veuen igual, més enllà de debatre sobre uns milions amunt, uns milions avall. El problema sempre ha estat Arthur, qui no volia marxar a Itàlia.

Ara però, els dos clubs es mostren una mica més esperançats ja que la lliga italiana ofereix unes condicions fiscals més bones als futbolistes, fet que li permetria passar a guanyar més diners en un mercat on gairebé tothom deixarà de guanyar. La Juve ha millorat la oferta del salari. I Arthur, s'ho pensa en unes setmanes on el Barça es juga la lliga, amb alguns futbolistes pendents del seu futur. Rakitic, qui va marcar contra l'Athletic, és un dels altres que no sap que passarà amb ell en unes setmanes.

Si aquesta operació es tanca aquesta propera setmana, Arthur seguiria jugant al Barça fins que acabi la present temporada. I Pjanic, a la Juve. El migcampista bosnià, de 30 anys i experiència a clubs com el Lió, el Roma i ara el líder de la lliga italiana, arribaria rebaixant-se el sou. El Barça doncs, pagaria menys diners al bosnià que al brasiler. I podria fer constar els 80 milions com una operació d'aquesta temporada, fraccionant el pagament dels 70 milions en els propers exercicis.