Arthur Melo, de la graderia de Balaídos a Torí per firmar amb la Juve

El brasiler Arthur Melo va volar ahir cap a Torí, on avui firmarà contracte amb el Juventus després de passar les revisions mèdiques pertinents. Arthur va viatjar acompanyat per responsables dels serveis mèdics del Barça que, a la vegada, faran la revisió mèdica de Miralem Pjanic. El Barça i la Juve podrien fer oficial avui mateix aquesta operació segons la qual el club torinès pagarà més de 70 milions al Barça per Arthur. El club català en pagarà uns 60 per Pjanic. Fent-ho així, el Barça farà constar els diners pagats per la Juve en aquest exercici econòmic, que es tanca dimarts, per evitar tenir grans pèrdues. En canvi, fraccionarà el pagament per Pjanic en les pròximes temporades. El bosnià, de 30 anys, arribarà la temporada vinent a un Barça que aconsegueix tancar una operació positiva des del punt de vista econòmic, perquè els pressupostos d’aquesta temporada han quedat molt condicionats per la pandèmia de covid-19.

Setién no defalleix

Arthur tornarà aviat a Barcelona per continuar a les ordres de Quique Setién fins que s’acabi la temporada. El tècnic càntabre, per cert, va definir d’“injust” el resultat del partit d’ahir. “Ens està costant guanyar i ens llasta no ser més efectius, perquè et resta confiança i generes una mica de nerviosisme perquè veus que et costa marcar. La realitat és que cada dia tindrem menys marge d’error i, en teoria, has de guanyar-ho tot pensant que el rival també ho farà. Mirarem de guanyar tots els punts i veurem si tenim una mica més de solvència en certs aspectes que ens facilitin les coses”, va dir. Preguntat per la suplència de Griezmann, va comentar: “No em fixo si els fitxatges són cars o barats quan decideixo l’equip”.