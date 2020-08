Arthur desmenteix Bartomeu: només va negociar amb el Juventus quan va tenir el permís del Barça

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha parlat del cas Arthur en una entrevista a l'Sport. El mandatari culer considera que l'actitud del migcampista brasiler, que s'ha declarat en rebel·lia després del seu traspàs al Juventus i s'ha autodescartat per al que queda de temporada amb l'equip al qual encara pertany, "és una falta de respecte als companys i al club". A més, ha afegit que el Barça va decidir vendre'l perquè no el podia renovar per les quantitats que ell demandava: "Ens va explicar que tenia una oferta millor, nosaltres no la podíem igualar, va decidir marxar i llavors l'operació es posa en marxa".

Fonts de l'entorn del jugador consultades per l'ARA desmenteixen la versió exposada per Bartomeu i subratllen que Arthur només va començar a negociar amb la Juve, que li pagarà un sou molt superior al que percep al Barça, quan va rebre el permís del club blaugrana. De fet, recorden que el brasiler va repetir per activa i per passiva que no tenia intenció d'abandonar el club i que va marxar al Calcio a contracor, després que el pressionessin per fer-ho. Amb aquesta venda, compensada amb l'arribada de Miralem Pjanic, el Barça va ingressar 72 milions d'euros més 10 en variables.

Cinc dies després que transcendís la rebel·lia d'Arthur, el Barça manté a través de tots els seus canals que no hi ha res a negociar amb el jugador. Al Camp Nou entenen que el migcampista de Goiânia està incomplint el seu contracte i que l'única sortida possible és obrir-li un expedient disciplinari pel seu comportament. Mentrestant, però, l'entorn d'Arthur continua dient que hi ha converses obertes amb els serveis jurídics del club per rescindir immediatament el contracte. De fet, segons aquestes fonts, la idea és arribar a un acord abans del Barça-Nàpols de dissabte que ve.