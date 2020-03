Liverpool i Atlètic busquen viure una nit màgica a Anfield

L’Atlètic de Madrid es jugarà davant el Liverpool el pas als quarts de final de la Champions. Després de derrotar els reds amb un solitari gol de Saúl al partit d’anada disputat al Metropolitano (1-0), l’equip matalasser viatja a Anfield Road amb l’objectiu de fer vàlida la seva mínima renda (21 h, Movistar Liga de Campeones).

El conjunt de Diego Pablo Simeone no acaba de trobar una dinàmica guanyadora en les últimes jornades i dissabte passat va ensopegar a casa i davant el Sevilla (2-2). La bona notícia és que Álvaro Morata va posar fi a la seva sequera golejadora de deu partits des del punt de penal. Sense opció de competir la Lliga al Barça i el Madrid, les aspiracions dels blanc-i-vermells se centren en classificar-se per a la Champions i fer un bon paper en aquesta edició.

El Liverpool travessa un dels moments més complicats de la temporada. L’ajustada victòria davant el Bournemouth (2-1) ha permès als jugadors de Jürgen Klopp trencar una ratxa negativa de tres derrotes en quatre partits que els van fer perdre fins i tot la imbatibilitat a la Premier League després de 27 jornades.

Simeone disposarà per primera vegada a la temporada de tots els efectius per afrontar el que és sens dubte el partit de la temporada. Thomas Lemar i Renan Lodi són les principals novetats en una convocatòria de fins a 23 futbolistes, de manera que el Cholo n’haurà de descartar cinc.

Klopp espera poder comptar amb el capità Jordan Henderson i el lateral escocès Andrew Robertson. El tècnic alemany té com a única baixa Alisson Becker, que va patir una lesió al maluc. La porteria estarà ocupada, doncs, per l’espanyol Adrián San Miguel.

L’Atlètic buscarà viure una nit històrica enfront d’un Liverpool que ja no sembla invencible com a principis de temporada. Però per fer-ho haurà de lluitar amb una afició de The Kop que coneix a la perfecció la màgia del futbol.