Azarenka torna per la porta gran a una final del Grand Slam

La pista central Arthur Ashe viurà aquest dissabte una final inèdita de l’US Open femení (22 h / Eurosport). Sense espectadors, sense permetre a les jugadores donar-se la mà al final dels partits, però amb un duel generacional entre la japonesa Naomi Osaka i la bielorussa Victoria Azarenka.

La jugadora de Minsk, de 31 anys, va tornar a una final del Grand Slam per primer cop en set anys tallant les ales de la nord-americana Serena Williams en tres sets (1-6, 6-3 i 6-3). Aquesta serà la tercera final a Flushing Meadows d’Azarenka, que el 2012 i el 2013 havia perdut la final precisament contra una Serena Williams que buscava una nova final a punt de fer 39 anys. “Res a dir, Azarenka ha jugat millor”, va dir la nord-americana, decebuda, ja que segueix sense poder igualar el rècord de l’australiana Margaret Court, l'única jugadora que en va guanyar 24. L'últim títol de Williams, que en porta 23, va ser a Austràlia el 2017, quan ja estava embarassada de la seva filla Olympia. Des de llavors, ha arribat a tres finals, i ha perdut sempre. Per a Azarenka, és una història similar: després de dues grans temporades el 2012 i el 2013, quan va guanyar a Austràlia dos cops, va arribar a les dues finals d’Estats Units i va ser semifinalista un cop a Wimbledon i un altre a Roland Garros, va baixar el seu rendiment després de ser mare el 2016. El 2017 va divorciar-se i la custòdia de la seva criatura va acabar als jutjats, època en què va deixar de competir.

Ara tindrà una oportunitat per guanyar per primer cop a Flushing Meadows contra la japonesa de 22 anys Naomi Osaka, que va derrotar la nord-americana Jennifer Brady en tres sets (7-6, 3-6 i 6-3). Osaka, la gran favorita, buscarà el seu tercer títol del Grand Slam a la pista on el 2018 va derrotar Serena Williams.