Luis Suárez marca el camí cap a la Lliga (2-0)

Tal com va fer dimarts a Vila-real, tal com han fet tants cops els darrers anys, Luis Suárez i Lionel Messi van tornar a marcar el camí del barcelonisme. Incapaços d’acceptar la derrota, els dos sud-americans, aquells dos homes que porten plegats els seus fills a l’escola semblant ser persones normals, van derrotar un Atlètic de Madrid que va resistir 85 minuts, donant inici a la festa per celebrar el 26è títol de lliga, el quart en cinc anys. Beneït esport aquest, en que pots preparar-ho tot, estudiar estadístiques i mesurar esforços, però en que cap científic ha pogut descobrir per quina raó els uruguaians, poble petit i tranquil, són tant competitius quan es vesteixen de curt. Suárez, que no és ni el més ràpid, ni el millor, ni el més fort, sempre té la última paraula. El seu gol el va marcar amb el cor. Messi, en canvi, si què és el millor. I va posar la cirereta just després.

Valverde volia deixar la lliga llesta per sentència ja, per poder centrar-se en la Champions. I Suárez i Messi li van fer la feina al final, quan semblava que el partit acabaria sense gols. El Barça va sortir amb l’equip de gala per tal de derrotar un Atlètic de Madrid que buscava fer un partit digne, per tal de caure en la lluita pel títol amb el cap alt. I l’equip de Simeone va aguantar prou bé fins que Diego Costa va demostrar, de nou, una incapacitat preocupant de controlar el seu temperament, actuant com actuen els líders dels grups criminals de barri, d’aquells que es creuen amb carta blanca per intimidar, insultar i pegar. Fins que l’autoritat els posa al seu lloc. El davanter brasiler, en una acció sense més importància, va insultar la mare del col·legiat i aquest el va enviar al purgatori del vestuari, on els jugadors expulsats pateixen sols fins el minut 90, sabent que han abandonat els seus companys en inferioritat numèrica. Faltava una hora de partit i l’Atlètic, que havia vist com Oblak, amb una mà impossible, evitava un gol de Coutinho poc abans, va canviar. Enlloc d’intentar atacar amb criteri, fins llavors, va decidir enfangar el ritme, embrutar l’espectacle. Sobreviure com fos. En ocasions, la passió juga en contra a molts futbolistes sud-americans com Costa. En ocasions en canvi, els obre la porta del cel, com en el gol de Suárez, qui també ha estat pecador, com Costa, uns quants cops.

651x366 Diego Costa insultant Gil Manzano / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE Diego Costa insultant Gil Manzano / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

La vermella a Diego Costa però, també va refredar un Barça que sense haver fet el seu millor partit, controlava l’escenari fins llavors malgrat tenir Lionel Messi bastant allunyat de l’àrea. L’argentí, acompanyat per Coutinho i l’incansable Alba per l’esquerra, repartit més pilotes que Amazon reparteix paquets, amb una visió de joc privilegiada que va deixar a Alba, Coutinho i Luis Suárez a un pam de marcar abans del descans. Però el duel no només enfrontava els dos primers classificats de la lliga. També era un duel entre dos homes que es disputen la corona virtual de millor porter del món. I Jan Oblak va poder lluïr-se més que Ter Stegen. Una feina complicada, la dels porters, convertits en els faquirs del futbol, ja que quan tenen més oportunitats per lluïr-se, és quan juguen amb foc.

¿I Griezmann? El francès va caminar acompanyat d’un concert de vent. Cada cop que tocava la pilota, l’estadi xiulava, estirant-li les orelles. L’afició blaugrana va poder tornar-li al jugador de l’Atlètic tota la ràbia que va sentir quan fa uns mesos, va esperar l’estrena del petit documental en que aquest decidia el seu futur. Un documental en que el barcelonisme va considerar una presa de pèl. Més de mig any després, Griezmann s’ha penedit de la seva decisió, veient com li toca acabar la temporada sense pena ni glòria, sense copes ni medalles, corrent amunt i avall perseguint una pilota que va tocar ben pocs cops. Sense pilota de fet, el francès va acabar oblidat per un estadi que es va anar posant nerviós a mesura que el domini de l’equip de Valverde no es traduïa en gols. Ja se sap que alguns jugadors, com els uruguaians Godín i Giménez, semblen gaudir quan es juguen en inferioritat, contra la lògica. Només un altre uruguaià els va poder derrotar, de fet, ja al final d’una segona part per moments frustrant. El canvi de guió posterior a la vermella de fet, no va ajudar a Coutinho, qui gaudeix amb espais. Ni a un Barça que va semblar cedir espais per intentar trobar espais en contres que sempre van acabar amb aturades d’Oblak.

Valverde va optar per l’electricitat de Malcom primer, i Aleñá després, però amb Arthur cansat i Coutinho desaparegu, al líder li va faltar llum per atacar en estàtic, topant contra un rival que va tenir alguna ocasió en rematades de cap. Però quan semblava que el Barça faria un petit pas endavant, sense marcar, Suárez es va inventar un xut de rosca des de la frontal que va servir per tancar l’expedient de la lliga. Suárez va obrir la porta i Messi ho va aprofitar per fer el 2-0. Un triomf de fe, més que de joc. Un triomf dels que agrada a Luis Suárez.