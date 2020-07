Al Barça li espera un sorteig complicat a la pròxima Lliga de Campions

El Barça es pot trobar davant una situació inèdita a les últimes temporades a la Lliga de Campions. Després que el Reial Madrid es proclamés campió de Lliga, la segona posició dels blaugranes a la classificació els creuarà de manera inevitable amb un dels grans d’Europa.

Bayern de Munic, Liverpool, Juventus o PSG poden ser rivals a la fase de grups. Com a campions de les principals lligues, seran al bombo 1. Acostumat a formar part del primer bombo, el Barça havia aconseguit evitar-los en les últimes edicions. Però aquesta vegada, com a integrant del bombo 2, es trobarà amb els equips que han quedat segons o tercers a les seves respectives lligues. A tots ells, se'ls pot sumar el Manchester City, candidat a guanyar la present edició i deslliurat de la sanció.

En aquest moment, tots semblen superiors a un Barça en clara davallada. El Bayern ha arrasat a la Bundesliga i ha aconseguit renovar la plantilla amb Gnabry, Coman i Sané, que arriba com a reforç estrella. El Liverpool s’ha proclamat campió de la Premier League de manera indiscutible i el trident format per Salah, Mané i Firmino l’ha convertit en un equip temible. El City imposa un estil dominador de la mà de Guardiola i amb estrelles de la talla d'Agüero i De Bruyne. El Juventus estarà liderat per un Cristiano Ronaldo en una segona joventut i amb Arthur com a novetat. I el PSG s’ha mostrat letal amb Mbappé, Icardi i Cavani. L'horitzó no es presenta esperançador.

Fa tres temporades que el club no es troba en aquesta tessitura. Va ser a la primera temporada d’Ernesto Valverde, la 2017-18, i aquella vegada la sort va caure a favor dels barcelonistes, que es van enfrontar al Juventus, l’Sporting de Portugal i l’Olimpiacos. El Barça arribaria aquell any als quarts de final, on el Roma va protagonitzar una de les pitjors derrotes blaugranes de la història recent.

El Madrid, en canvi, està còmode en contextos desfavorables. A les ordres de Zinedine Zidane els blancs es proclamarien campions el 2016 i el 2017 tot i començar situats al segon bombo. La temporada 2015-16 es van creuar a la fase de grups amb el PSG, el Xakhtar i el Malmo, mentre que a la següent van ser ek Borussia Dortmund, l'Sporting i el Legia, i, de fet, van acabar com a segons de grup per darrere dels alemanys.

Però no s’ha d’oblidar que el format del sorteig ha canviat molt en aquests dos últims anys. La intenció de la UEFA és que cada vegada hi hagi equips més competitius per poder disputar una fase de grups molt més atractiva. De manera que ja no depèn tant com abans en temporades passades entrar al primer o al segon bombo.

Sense anar més lluny, fa dues temporades al Barça li va tocar el Tottenham, l’Inter de Milà i el PSV; i al Madrid, el Roma, el CSKA i el Viktoria Pilsen. Mentre que aquest mateix any, el Barça va quedar enquadrat amb l'Inter, el Dortmund i l'Slavia Praga; i el Madrid amb el PSG, el Galatasaray i el Bruges. I, en tots dos casos, el Barça havia sigut el campió de Lliga.

A Can Barça no es recorda l’última vegada que l’equip va quedar segon de grup. Enfrontar-se a un club de primera línia europea, si es produís, seria insòlit. Però la història recent ha demostrat que tampoc resulta tan determinant quedar primer o segon. I l’exemple més clar és el Reial Madrid.