Dembélé evita que un Barça sense punteria faci el ridícul a la Copa (0-2)

Totes aquelles burles i crítiques que el Reial Madrid havia rebut després de caure a Alcoi, gairebé es giren contra un Barça que va necessitar de la pròrroga per superar el Cornellà (0-2). No aconseguir jugar bé a un camp petit de gespa artificial entrava dins de la lògica, però després de perdre la final de la Supercopa, ser eliminat per un rival de Segona B hauria pogut ser un cop mortal per al projecte de Ronald Koeman. I l'equip va jugar amb foc ja que Ramón Juan va esdevenir el primer porter de la història en aturar dos penals en un mateix partit contra el Barça. Al final, malgrat rebre el gol d'un Dembélé que va saber revolucionar el partit, el porter va ser qui més orgullós va marxar.

Sense Messi, el Barça va desaprofitar un munt d'ocasions en un partit on molts jugadors tenien una oportunitat per reivindicar-se. No va ser així, doncs molts van quedar encara més assenyalats. Altres no van amagar-se, picant pedra contra un rival amb un cor gegant. De fet, uns quants jugadors del Barça ja coneixien l’escenari. El Nou Municipal de Cornellà és un fortí on més d’un equip superior s’hi ha deixat la cartera, els darrers anys. No, no és fàcil jugar al camp del Cornellà. Però el Barça ja s’ho sabia, doncs havia estudiat com l’equip de Guillermo Fernández Romo s’havia desfet de l’Atlètic de Madrid. També ho sabien Araujo i Ilaix Moriba, qui havien jugat aquí amb el filial. I de fet, els dos van ser els millors durant bona part d’un partit ben incòmode. En canvi, Riqui Puig, qui també coneixia l’escenari, va anar desconnectant-se lentament del joc, amb algunes pèrdues de pilotes perilloses. I Koeman, veient que també tenia una groga per protestar, va estirar-li les orelles enviant-lo a la banqueta al descans. Koeman sabia que seria un partit de mastegar sorra. I així va ser. El seu Barça no està acostumat a jugar en camps menuts com aquest, però amb el 50% del sou del jugador més mal pagat del Barça ja tens tot el pressupost d’un Cornellà que a més, arribava amb tot just 12 futbolistes del primer equip llestos, per culpa de les baixes. I malgrat tot, l’equip de Segona B va generar tres ocasions prou clares davant Neto, qui el dia que per fi podia jugar, veia com els seus companys, tal com havia passat a la Supercopa, no defensaven bé les jugades d’estratègia locals.

Ilaix demana minuts

El joc però, el va controlar un Barça on va il·lusionar Ilaix Moriba. El jove amb arrels guineanes va associar-se prou bé amb Puig i Griezmann, convertint el partit en una declaració d’intencions per demanar tenir més oportunitats. I malgrat sentir-se tant incòmode com un multimilionari a qui obliguen a fer cua per pujar a un vol lowcost, el Barça hauria pogut enllestir la feina gràcies al futbolista amb més cor de la plantilla, Araujo. El central uruguaià, qui va guanyar tots els duels directes amb Ontiveros, va jugar-se el físic intentant rematar una centrada, rebent un penal que Pjanic va desaprofitar. Ramón Juan, el porter local, va aturar el llançament, donant inici al seu espectacle.

651x366 Ramón Juan, porter del Cornellà, atent a una rematada d'Araujo / EFE Ramón Juan, porter del Cornellà, atent a una rematada d'Araujo / EFE

Preocupat davant la possibilitat de jugar una tercera pròrroga en tot just vuit dies, Koeman no va esperar gaire. Al descans, ja havia demanat a Ousmane Dembélé revolucionar el partit, fent-lo entrar per Riqui Puig. I ràpidament, Braithwaite, tot sol davant Ramón Juan, va perdonar el 0-1. Però tampoc era el dia del danès, qui va fer ben poca cosa. I el Cornellà sabia esgarrapar segons, trencar el ritme del Barça i de tant en tant, avisant amb un xut llunyà d’Agus Medina.

Amb el rellotge convertit en l’aliat dels locals i botxí del Barça, Koeman va apostar pel control amb Busquets i Pedri, qui entraven per Ilaix i un Trincao desdibuixat. I els canvis van rutllar, quan en una jugada estranya, la defensa del Cornellà va cometre un penal sobre Lenglet ben similar a aquell de la primera part sobre Araujo. Dos penals, els dos comesos sobre centrals. I dos penals aturat per Ramón Juan, qui va quedar-se quiet al centre de la porteria, encertant les intencions de Dembélé, qui va sumar el seu nom a la llista de futbolistes maleïts amb els penals aquesta temporada. Amb l’orgull ferit, el Barça va deixar-se la pell per evitar la penitència de la pròrroga, però Ramón Juan sabia que era el seu dia de glòria i va fer dues aturades increïbles per deixar amb un pam de nas un Barça que assetjava un rival molt cansat, desaprofitant tres ocasions que haurien permès evitar l’agonia del temps suplementari.

Però Ramón Juan ja no podia fer miracles. I va ser Dembélé, l’home que va canviar el partit, qui el va batre ja a la pròrroga amb un xut llunyà preciós que ni va celebrar, el penal fallat. Dembélé sabia que jugar la pròrroga, on Konrad de La Fuente va fer de les seves, no deixava de ser una penitència. Ara, l’equip va evitar cremar a la foguera de la copa amb Braithwaite marcant el 0-2 en el darrer segon, gràcies a un regal de Pedri. Es tractava de guanyar, d’evitar que Cornellà fos recordat com Novelda, Figueres o Santa Coloma de Gramenet. I es va guanyar, però amb un regust amarg a la boca.