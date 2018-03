El Barça Lassa rep l'Estudiantes buscant la segona posició

El Barça Lassa rep aquest diumenge (12.30 h / Movistar+), el Movistar Estudiantes a una Lliga Endesa on tots els partits amb Svetislav Pesic a la banqueta han acabat amb triomf català. El Barça Lassa té un balanç de 17-7 i ocupa el tercer lloc, lluitant amb el Baskonia per la segona plaça.

Després de vèncer a la pista de l’Anadolu Efes en la competició europea, per 83-107 i amb rècord de triples inclòs (19), els blaugranes busquen un nou triomf a la Lliga, el que seria el divuitè, per seguir ben amunt en la classificació. Juan Carlos Navarro, després del descans que va tenir a Istanbul, torna a l’equip, mentre que segueixen sent baixa Sanders, Vezenkov i el recent operat Kevin Séraphin, qui es perdrà tota la temporada.

“L’Estudiantes és un gran equip, molt interessant, amb jugadors experimentats i joves interesants. El seu entrenador està fent una bona feina. És un partit important perquè necessitem guanyar per millorar la nostra posició. Hem de jugar a domicili partits molt difícils i aquest partit contra l’Estudiantes hem de jugar bé i guanyar. Hem d’acabar, com a mínim, entre els quatre primers al final de la Lliga Regular” ha advertit Pesic.

L'Estudiantes, liderat pel màxim anotador de la competició: Sylven Landesberg, es troba a meitat de la classificació, lluny del descens i també de la zona play-off.