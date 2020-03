La UEFA medita suspendre la Champions i posposar l'Eurocopa fins el 2021 per culpa del coronavirus

La UEFA podria decidir posposar tota la Lliga de Campions després de veure com un jugador de la Juve, Rugani, dona positiu per coronavirus. Les mesures de prevenció dels diferents governs ha havien fet gairebé impossible seguir el calendari previst de les competicions internacionals i el màxim organisme del futbol europeu es planteja seriosament aturar tant la Lliga de Campions, com l'Europa League. Avui dijous de fet, també es podria posposar durant 15 dies, com a mínim, la Lliga espanyola en una reunió a la seu de la RFEF.

El positiu de Rugani ha posat en quarentena tots els jugadors de la Juve, que havien de jugar la propera setmana contra l'Olympique de Lió. També queden a casa confinats els jugadors de l'Inter, ja que Rugani va jugar contra aquest equip fa pocs dies. L'Inter havia de rebre avui el Getafe a l'Europa League, però el partit ja s'havia ajornat ja que el club madrileny no volia volar a Milà, on havia de jugar a porta tancada. De moment, tots els partits de la Champions s'han jugat, però dos d'ells, el PSG-Dortmund i el València-Atalanta, sense públic. La propera setmana no es podrà jugar el Juve-Lió i perilla el Barça-Nàpols, ja que l'estat espanyol no permet vols directes provinents d'Itàlia.

651x366 Una imatge dels seients del Camp Nou de Barcelona, sense públic. / GETTY Una imatge dels seients del Camp Nou de Barcelona, sense públic. / GETTY

La Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat el coronavirus a pandèmia global, fet que obliga a la UEFA a replantejar-se els seus torneigs. Aquest estiu de fet, està programada l'Eurocopa, que hauria de començar a Roma el 12 de juny i acabar a Londres el 12 de juliol. Per primer cop, aquest torneig de seleccions es juga a diferents seus, fet que complica la prevenció contra el coronavirus.

Diferents federacions, com aquella italiana, ha demanat posposat l'Eurocopa per poder fer espais als partits de Lliga ajornats. Itàlia ja ha aturat la seva lliga, Espanya podria fer-ho i altres estats, com Suïssa, han fet el mateix. A mesura que cada país tanca les seves competicions, sorgeix el dubte sobre que caldria fer amb les lligues. Les Federacions prioritzen estar unes setmanes sense jugar i recuperar els partits pendents un cop es superi la crisi, però amb Eurocopa aquest juny, no hi han dates lliures. Una possibilitat que podria ser adoptada les properes hores doncs, seria posposar l'Eurocopa, amb el mateix format, seus i equips, fins l'estiu del 2021. Per poder allargar les lligues i la Champions aquest estiu, jugant partits el proper juny si cal. I si el coronavirus ho permet.