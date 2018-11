El Barça Lassa vol buscar al Palau la 'final four' de la Futsal Champions League

El Barça Lassa de futbol sala es prepara per acollir aquest cap de setmana la ronda d'elit de la Futsal Champions League al Palau Blaugrana. El conjunt blaugrana, enquadrat al grup B, necessita quedar primer d'aquesta fase de grups per avançar cap a la 'final four', que se celebrarà entre el 25 i el 28 d'abril a la pista d'un dels quatre semifinalistes.

Els d'Andreu Plaza comptaran amb el valor afegit de ser els amfitrions d'aquesta ronda. L'estrena serà contra el campió de Sèrbia, l'Ekonomak (dijous, 21.15 h, Esport3). El segon partit, divendres (21.15 h, Esport3), davant del campió de Polònia, el Bielsko. Diumenge, finalment, jugaran amb l'Ugra Yugorsk (13.15 h, Esport3), el campió de la Superlliga russa.

Andreu Plaza recupera Roger Serrano, que ha rebut l'alta mèdica de la lesió que va patir a l'octubre i que ha fet que es perdés els últims sis partits. L'única baixa serà Mario Rivillos.