El Barça Lassa fulmina Sito Alonso a una setmana de la Copa

El Barça Lassa de bàsquet ha acomiadat el tècnic Sito Alonso a falta de només una setmana per disputar la Copa del Rei. Els mals resultats de l’inici de temporada i les dues últimes derrotes, sobretot la que va patir l’equip diumenge a la pista del Baskonia han estat claus per la decisió del club. Per ara, Alfred Julbe agafarà les regnes de l’equip de manera interina.

Els problemes a la secció venien de lluny però s’han accelerat després del partit perdut contra l’Armani Milan al Palau Blaugrana, aquest dijous passat, i sobretot derrota humiliant a la pista del Baskonia del diumenge. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. El club ha cridat Sito Alonso a les oficines aquest dilluns al migdia, just després que l’expedició blaugrana aterrés a Barcelona procedent de Vitòria. Després d’una reunió llarga amb Nacho Rodríguez, el responsable esportiu de la secció, el club ha pres la decisió de prescindir dels seus serveis. Al vespre n’informava amb un comunicat breu, on deia que el Baçra havia decidit “posar fi a la relació contractual” amb l’entrenador i li donava les gràcies per la seva “professionalitat” al club.

Mig any al càrrec

Sito Alonso havia arribat a l’entitat blaugrana aquest estiu, per substituir Giorgios Bartzokas al capdavant de la secció de bàsquet. El tècnic grec, que havia fitxat l’estiu del 2016 per rellevar Xavi Pascual, no va quallar al Barça i el club va decidir prescindir dels seus serveis a l’estiu vinent. Finalment, Sito Alonso tampoc ha estat la solució per un equip que està virtualment eliminat de l’Eurolliga: A falta de nou jornades per acabar la fase de grups, està a quatre victòries de la vuitena posició, amb un balanç de només 7 victòries per 14 derrotes. A la Lliga ACB tampoc van bé les coses, tot i que és tercer a la classificació, però a cinc victòries del líder, el Reial Madrid.

D’aquesta manera, el Barça Lassa decideix fer un nou canvi a les banquetes per intentar corregir el rumb d’una secció a la deriva, que amb un balanç de 19 victòries i 21 derrotes en aquesta temporada estava completant el pitjor inici de curs de la secció en 41 anys. Sito Alonso dirigia la temporada passada el Baskonia, club que, curiosament, diumenge va ser l’artífex de la destitució després que els catalans completessin un dels pitjors primers quarts de la història de la competició, amb un parcial de 31-7 per als vitorians.

Els nombrosos canvis que va fer la secció a l’estiu no han sorgit efecte. Sito Alonso iniciava un projecte amb moltes cares noves. Una d’elles, la de Nacho Rodríguez, que es convertia en el màxim executiu del bàsquet blaugrana. L’equip renovava la plantilla amb la incorporació d’un base solvent com Thomas Heurtel. També va apostar per un jugador amb projecció però sense experiència europea com Phil Pressey. En el seu cas, per ocupar la posició de Tyrese Rice, apartat de l’equip pel seu mal rendiment i que va estar jugant al filial fins que va acabar fitxant per un equip xinès, ara fa unes setmanes.

D’altra banda, i per millorar opcions des del perímetre, el club va aapostar per un jugador amb qualitat contrastada com Adam Hanga, a més d’incorporar Edwin Jackson iconfiar en Rakim Sanders. I, a la pintura, va fitxar Kevin Seraphin, un jugador amb passat a la NBA, a més del francès Adrien Moerman. A banda de mantenir a Claver i Vezenkov, També va fitxar Pierre Oriola, procedent del València.

Una revolució estèril

Els canvis van sorgir efecte en un inici de temporada porometedor, on l’entrenador podia treure partit dela polivalència de la seva plantilla. Però les coses es van anar torçant de mica en mica, sobretot a Europa, on l’equip ha ofert actuacions decebedores que l’han deixat, per segona temporada consecutiva, fora dels quarts de final de la competició.

Com a mesura d’urgència, el Barça Lassa ha decidit recórrer a Alfred Julbe perquè es faci càrrec de l’equip. El tècnic del filial assumirà la banqueta del primer equip, almenys, en els partits immediats, mentre la secció medita si manté la confiança en ell fins a final de temporada o si aposta per un tècnic que arribi al club de manera immediata.

Un dels noms que s’han posat sobre la taula és la del croat Velimir Perasovic, actualment sense equip després de ser destituït a l’Anadolu Efes turc. Perasovic, de 52 anys, té experiència a la Lliga Endesa després del seu pas per València i el Baskonia.