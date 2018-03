El Barça Lassa de futbol sala vol trencar l'hegemonia de l'Inter a la Copa d'Espanya per forçar el canvi de cicle

Els últims 3 anys, el panorama del futbol sala a Espanya ha tingut un dominador absolut: l'Inter Movistar. L'exitós duet format per Ricardinho, nomenat millor jugador del món en 5 ocasions, l'última el 2017, i Jesús Velasco, distingit com a millor entrenador del planeta els últims 3 anys, han portat l'equip presidit pel periodista José María Garcia al cim d'aquest esport, un èxit culminat la temporada passada quan l'equip madrileny va aconseguir el triplet: Lliga, Copa d'Espanya i UEFA Futsal Cup.

Mentrestant, el gran de l'equip verd els últims anys, el Barça Lassa, ha viscut un procés de renovació a la secció que està cridat a donar els seus fruits aquesta mateixa temporada. Acumular el que seria el quart any de sequera de títols en un club com el Barça no és assumible. Per tant, els homes d'Andreu Plaza, a qui el club ha refermat la seva confiança aquesta mateixa setmana renovant-li el contracte, tenen en aquesta Copa d'Espanya la primera oportunitat per sumar un títol important que forci el canvi de cicle.

El moment és immillorable. El mateix tècnic de l'equip blaugrana ho reconeixia en la jornada d'atenció als mitjans prèvia al torneig: "El nostre punt fort és la dinàmica. L'equip es comença a creure que pot fer coses importants". Després d'haver-se classificat per la 'final four' de la UEFA Futsal Cup, on precisament jugarà contra l'Inter Movistar a les semifinals, i d'haver eliminat el mateix conjunt madrileny a la Copa del Rei, els blaugranes arriben a la Copa d'Espanya en el millor moment de la temporada i amb la moral pels núvols.

A més, el Barça Lassa, que no guanya la copa des de la temporada 2012-2013, recupera efectius per encarar aquesta edició del torneig que es disputa des d'aquest dijous i fins diumenge al WiZink Center de Madrid. Adolfo, Rafa López, Roger Serrano i Ferrao estaran llests per disputar la copa després de recuperar-se de les seves respectives lesions.

El Ríos Renovables de Saragossa, primer rival

El Barça debutarà a la competició aquest divendres a les 21.15 hores (Esport 3 i Teledeporte) contra el Ríos Renovables de Saragossa. L'equip aragonès és el setè classificat de la lliga i presenta un equip que combina l'atreviment de joves com Adrián Ortego, amb l'experiència de veterans com 'Nano' Modrego, Retamar o Víctor Tejel.

L'any passat, els d'Andreu Plaza van caure eliminats en aquest primer partit de quarts de final, per tant, els blaugrana no es poden confiar si volen evitar sorpreses. El tècnic gironí ha afirmat aquest dijous en la roda de premsa prèvia al partit contra els aragonesos que l'experiència de l'any passat ha de servir per no cometre els mateixos errors: "El que va passar l'any passat no ho hem oblidat, al contrari. Ens ha de servir d'aprenentatge".

En cas d'accedir a les semifinals, el Barça s'enfrontaria dissabte al vencedor de l'eliminatòria entre Plásticos Romero Cartagena i el Jaen Paraíso Interior, a les 21:15 hores.

Palma Futsal i El Pozo de Múrcia obren foc aquest dijous

La Copa d'Espanya comença aquest dijous a les 19.00 hores de la tarda amb la primera eliminatòria de quarts de final entre Palma Futsal i El Pozo de Múrcia. Tot seguit, Movistar Inter i Osasuna Magna també disputaran la seva eliminatòria. Demà, també a les 19.00 serà el torn de l'encreuament entre Plásticos Romero Cartagena i el Jaen Paraíso Interior.

La competició es disputa en un format calcat al de la Copa del Rei de bàsquet. Tots els partits es concentren en un cap de setmana i en una única seu. Aquest sistema afavoreix les sorpreses i el recinte on es celebra el torneig es converteix en una autèntica festa entre les aficions.