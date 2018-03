L'entrenador del Barça Lassa de futbol sala Andreu Plaza renova fins al 2020

El Barça Lassa de futbol sala ha anunciat la renovació del tècnic del primer equip, Andreu Plaza, fins al 2020. L'entrenador català acabava contracte el pròxim mes de juny. El club ha fet oficial la renovació tot just quan comença la setmana en què l'equip de Plaza disputarà la Copa d'Espanya, que es celebrarà a Madrid i on el Barça tindrà la primera opció de sumar un títol important aquesta temporada.

L'actual és la segona temporada de l'entrenador gironí al capdavant del Barça Lassa. Fins al moment, el tècnic no ha aconseguit cap títol però sí que va disputar l'última final de lliga que es va escapar en el cinquè i definitiu partit. En la campanya actual, el Barça Lassa de futbol sala s'ha classificat per a la 'final four' de la UEFA Futsal Cup i la final de la Copa del Rei. A més, l'equip continua amb opcions de títol en totes les competicions que disputa.