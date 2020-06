Quique Setién: "Anirem fent rotacions en funció del cansament dels jugadors, per evitar lesions"

Després de mesos aturada, la Lliga ha tornat amb un calendari frenètic. Gairebé sense temps per pair el triomf al camp del Mallorca, el Barça ja prepara el primer partit al Camp Nou, aquest dimarts contra el Leganés (22 h). Quique Setién ha convocat els mateixos 23 homes que van volar a Palma, amb la novetat de Lenglet, sancionat contra l'equip mallorquí. El francès ocupa el lloc de Jordi Alba a la llista, ja que el lateral català va veure la cinquena groga i serà baixa per sanció.

"Amb excepcions conegudes per tothom, els altres jugadors no són titulars o suplents. Tothom pot jugar". Quique Setién Entrenador del Barça

En roda de premsa des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Setién ha dit que "cal anar fent rotacions pensant en el calendari". "Així serà, anirem fent canvis analitzant com afecta el cansament en cada jugador. Vull arribar al final de la Lliga amb la plantilla en bon estat, per evitar lesions i que estiguin frescos. No m'agradaria perdre un jugador quatre partits per no haver-ne descansat un de sol", ha dit. "Em va costar molt fer l'alineació del partit de Mallorca, ja que calia prendre partit per alguns noms, però tothom tindrà minuts", ha admès l'entrenador. "Amb excepcions conegudes per tothom, els altres jugadors no són titulars o suplents. Tothom pot jugar", ha advertit.

Jugar en un Camp Nou buit

Setién ha admès que jugar divendres a Sevilla condiciona part de les seves decisions, ja que jugadors com Suárez es perdran el partit al Sánchez Pizjuán si veu una targeta groga. Preguntat sobre el fet de jugar per primer cop al Camp Nou sense espectadors aquesta temporada, l'entrenador ha admès certa estranyesa: "No tinc clar com pot afectar, ens agradaria tenir el suport de la gent, ja que jugant en un estadi buit es perd part de l'essència del futbol". L'entrenador ha dit que no ha parlat amb els jugadors sobre com va ser jugar sense espectadors contra el Las Palmas al Camp Nou fa dos anys. "Intentaré que juguin els mateixos d'aquell dia, que es va guanyar", s'ha limitat a dir mig en broma.

Griezmann, intocable

Preguntat sobre Griezmann, el tècnic ha explicat que "és indiscutible, però ara amb més jugadors caldrà repartir minuts, en funció del que necessiti l'equip depenent de com evoluciona el campionat". De Messi, que porta 12 temporades marcant com a mínim 20 gols a la Lliga, Setién ha afirmat que "no només cal parlar dels seus gols, és tot el que fa": "Gols, assistències, és un bagatge que ens permet sumar punts".

Un altre nom propi ha estat el d'Arturo Vidal: "Ens transmet molta energia, més enllà de la seva qualitat. L'altre dia va marcar un gol clau, que no era fàcil, i que ens va permetre encarar el partit".

Evitar errades

Preguntat per si els defenses i els porters han comès més errades després de l'aturada, Setién ha explicat que "no és fàcil tornar després de tant de temps sense jugar". "No només ho he notat en alguns porters, també en jugadors que volen solucionar jugades fàcils i acaben cometent errades. No és fàcil concentrar-te en aquest nou context", ha analitzat.

Sobre el rival del partit d'aquest dimarts, el Leganés de Javier Aguirre, Setién ha explicat que "és possible que el partit sigui complicat, ja que el Leganés s'hi juga molt, intentant evitar el descans". "Però també és un partit vital per a nosaltres", ha conclòs. Finalment, no ha volgut entrar en polèmiques sobre les decisions del VAR en el partit Madrid-Eibar: "Pocs centímetres poden marcar diferències, però aquestes coses un dia t'ajuden i altres no".