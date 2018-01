Valverde: "Dembélé encara s'ha d'adaptar al ritme de l'equip"

Ernesto Valverde ha parlat abans del partit de Lliga contra el Llevant d'aquest diumenge (16.15 h) al Camp Nou, i ha dit que el Llevant "és un equip que està fent més bona temporada fora de casa que a casa" i que "és un equip complicat de superar". "Tenen una estructura molt ordenada, deixen pocs espais, i això fa que sigui un rival que no et permeti generar tantes ocasions. Molta gent pensa que el partit ja està guanyat, però nosaltres respectem molt el rival".

El tècnic no ha volgut confirmar si Dembélé serà titular, i ha dit que "tots els que estan a la llista tenen opcions de ser titulars, però en el seu cas és una mica més complicat perquè encara s'ha d'adaptar al ritme de l'equip".

Sobre Arnaiz, convocat per primer cop per a un partit de Lliga, ha explicat que "és un jugador amb qui estem comptant en partits determinats, especialment a la Copa". "Té possibilitats i està rendint a un bon nivell. Està una mica a cavall entre el filial i el primer equip, com Aleñá, i és un jugador que ens pot ajudar".

Sobre Coutinho, que podria ser blaugrana aviat, Valverde ha dit que "és un gran futbolista, però no valoro jugadors que no formen part de la plantilla".

Muñiz vol fer petit Leo Messi

L'entrenador del Llevant, Juan Ramón López Muñiz, ha assegurat que l'argentí Leo Messi és "un gran jugador", però ha apuntat que els seus futbolistes seran capaços "de fer-lo petit" i que han de mirar de robar la pilota al Barcelona per aconseguir un bon resultat. "Messi és un gran jugador, però m'estimo més parlar-te dels meus, que són molt bons jugadors, estan en un bon moment i faran que Messi es faci petit. Això és el que vull valorar. Intentarem que no participi [en el joc] i que no faci un bon partit contra nosaltres", ha dit Muñiz en roda de premsa.

"Mirarem d'adaptar-nos a allò que ens requereixi el partit. Hem d'intentar treure la pilota al Barcelona, perquè un Barcelona amb molta possessió i a prop de la nostra àrea sempre trobarà espais. Hem de posar tots els recursos per guanyar el partit", ha assenyalat.