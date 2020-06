El Barça ha tornat amb les idees clares (0-4)

El millor jugador del món, amb pentinat de bon nen i mirada de mariscal, es va encarregar de marcar el camí just abans del primer partit en tres mesos. Exercint de capità, Messi va exigir als seus companys sortir endollats amb un discurs just abans de l’inici. Segurament l’argentí no recordava l’últim cop que havia estat tres mesos sense jugar. Gairebé 100 dies després de derrotar la Reial Societat en un triomf en què semblava que l’equip no tenia benzina, el Barça va guanyar sense gaire patiments el Mallorca en un partit de sensacions en general positives (0-4). Una nova realitat en què Messi va fer de director d’orquestra, com sempre, davant un auditori buit. En una època estranya, el Barça va superar la primera de les properes 11 finals per poder ser campió davant unes graderies que per televisió apareixien plenes, gràcies a un efecte visual, quan en realitat no hi havia ningú. Un camp buit on sonaven aplaudiments per megafonia. Un recinte esportiu convertit en un búnquer però on, incomprensiblement, un espontani va saltar al terreny de joc per intentar fer-se una selfie amb Messi. Un futbol en desconfinament en què la frontera entre la veritat i la ficció cada cop és més difícil de reconèixer.

No era fàcil jugar un partit rodó després de tres mesos aturats. I tampoc just abans d’un calendari amb un partit cada tres dies. Pensant en els propers partits i en evitar lesions, Setién no va voler arriscar amb els jugadors que venien d’una lesió. Així, el central uruguaià Ronald Araujo va jugar al costat de Piqué, per protegir Umtiti i ocupar la plaça del sancionat Lenglet, i Martin Braithwaite va completar el trident ofensiu al costat de Messi i Griezmann. I el danès va tocar el cel marcant el seu primer gol amb la samarreta del Barça just abans del descans. Si ell va ser la cara, la creu va ser Griezmann, que continua sense trobar el seu lloc en un equip ben plantat sobre el terreny de joc. Els únics maldecaps del Mallorca els va provocar Takefusa Kubo, el jugador que havia estat company d’equip d’Ansu Fati a la Masia però que ha acabat fitxat pel Madrid, el club que l’ha cedit a l’equip mallorquí. Les curses del jove japonès van donar una mica de feina a Ter Stegen en un primer temps de clar domini blaugrana, amb un Frenkie De Jong agressiu en la pressió.

651x366 Luis Suárez, a la banqueta al camp del Mallorca / EFE Luis Suárez, a la banqueta al camp del Mallorca / EFE

Messi, omnipresent

Si abans del confinament guanyar fora de casa era un suplici per al líder, a Mallorca tot va ser senzill. I Jordi Alba, incansable, va marcar el 0-3 en una jugada en què es va canviar els papers amb el seu amic Messi, que li va oferir el regal del gol. Normalment era Alba qui feia les assistències a l’argentí, però aquesta vegada va ser al revés. Messi era a tot arreu i, un cop va fer el 0-4, es va passar el final del partit intentant que el cinquè gol fos obra del seu amic Luis Suárez. Pensant només en la pilota, en el futbol, en el triomf. Amb aficionats o sense, amb mascareta o sense, amb espontanis o no, hi ha coses que no han canviat. I Messi continua sent qui marca el camí.