Messi, l’home que uneix passat i futur amb els seus gols

Messi va ser el jugador amb més feina abans de començar el partit. Primer calia fer-se les tradicionals fotografies de l’equip, amb un munt de nens que el miraven admirats. Després calia saludar el capità de l’Alabès, intercanviar-se els banderins i fer el sorteig de camp. I, contra els bascos, també va rebre de mans de Carles Puyol el premi a millor jugador del mes de novembre a la Lliga, segons després d’haver-se fet una fotografia amb alguns dels seus antics companys de la generació d’ara fa deu anys, del Barça de Guardiola que ho va guanyar tot. Els sis títols que va aconseguir. Acompanyat de Puyol, Milito, Abidal, Seydou Keita, Pinto i Xavi Torres, en representació dels futbolistes ja retirats, Messi es va unir als altres dos supervivents, Piqué i Busquets, per retrobar-se amb uns trofeus que recorden una època en què el Barça era imparable.

Deu anys després el Barça somia amb poder tornar a alçar la copa orelluda, la Champions, convertida en un fosc objecte de desig. El gloriós passat del millor Barça de la història, però, camina de bracet del present gràcies als gols d’un Messi que tanca l’any recordant que el futur també passa per ell. Amb el seu preciós gol a la segona part, el futbolista de Rosario es va assegurar arribar als 50 gols oficials per sisena temporada consecutiva. “Ha sigut un gol molt important perquè s’havia complicat el partit”, admetia Sergi Roberto, que va deixar clara una cosa: “No conec ningú capaç de marcar tants gols, i tan bonics, cada any”. 50 gols aquest 2019. Una fita que pocs jugadors poden aconseguir. Si l’any passat van ser 51 gols en 54 partits entre el Barça i la selecció argentina, enguany han estat 50 gols justos en 58 partits oficials. L'últim cop que no havia arribat als 50 va ser l’any 2013, quan es va quedar en 45 gols. El 2014 van ser 58 gols, el 2015 va arribar als 52, el 2016 va pujar als 59 i el 2017 als 54. Xifres encara allunyades dels 91 gols de l’any 2012, el millor com a golejador de la seva carrera. En total, aquesta última dècada sempre ha marcat 45 gols o més cada any.

“Messi és el millor jugador del món. Quan veu que l’equip necessita una petita empenta, sempre apareix. Hem jugat bé però podem millorar, encara no hem tocat el nostre sostre”, deia Antoine Griezmann sobre l’argentí, amb qui de mica en mica ha connectat. “L’equip no ho estava passant del tot bé després del gol de l'Alabès i la bonica diana de Messi ens ha donat molta calma”, afegia Ernesto Valverde sobre un jugador que tornarà a la feina el 2 de gener. Dos dies abans de jugar el primer partit del 2020, contra l’Espanyol.