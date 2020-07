Ousmane Dembélé s’entrena a la gespa de la Ciutat Esportiva

Queda menys d'una setmana de competició. Dijous i dissabte els blaugranes jugaran els dos últims partits de Lliga. Els de Quique Setién saben que necessiten dues victòries i esperar una patacada del Reial Madrid per aconseguir el títol. Amb aires renovats després de dos dies de festa, els jugadors han tornat avui als entrenaments a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.

A més dels jugadors que té disponibles Setién, qui ha entrenat amb certa normalitat –de manera individual, això sí– ha sigut Ousmane Dembélé. El davanter francès es va trencar el tendó proximal del bíceps femoral aquest febrer durant un entrenament i va haver de dir adeu a la resta de la temporada... segons el calendari antic. En aquest sentit, s'espera que pugui estar recuperat per poder disputar minuts a la fase final de la Champions League que comença al mes d'agost.

Les últimes dues jornades del campionat de Lliga es disputaran en horari unificat. El Barça jugarà aquest dijous contra l'Osasuna (21 h) al Camp Nou i diumenge contra l'Alabès (21 h) a Mendizorrotza.

"La Lliga està quasi sentenciada; s'ha d'anar per la Champions"

Luis Suárez, en una entrevista al diari Sport, ha parlat de la temporada i del futur de l'equip. "Si soc sincer, hem d'anar per la Champions", ha sentenciat. Ha parlat també dels possibles fitxatges del club, com Lautaro Martínez, a qui ha dit que té clar que ajudarà a adaptar-se. A més, en un altre entrevista a Mundo Deportivo, el davanter ha fet autocrítica. "En la Lliga cal ser autocrítics: la vam deixar escapar nosaltres mateixos. Som conscients de què depeníem de nosaltres i no buscar cap excusa".