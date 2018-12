Aleñà demana pas a un Barça que recupera la solidesa defensiva (2-0)

El Barça s’ha convertit en un grup de música amb algunes cançons que mai passen de moda, però incapaç de tancar un concert rodó, d’aquells que atrapen als aficionats des de el primer moment fins al final. L’equip de Valverde va derrotar el Vila-real barrejant moments engrescadors amb altres més ensopits, sumant un triomf ben necessari per trencar la ratxa de dos partits de lliga sense sumar els tres punts. Una victòria en que alguns jugadors van afinar els instruments, sentint-se protagonistes, com Dembélé i un Aleñà que va decidir el partit amb un gran gol. Mentre d’altres van desafinar. Entre les lesions, els rivals i un calendari que fa pujada, el Barça guanya els partits ja que té talent, però segueix lluny de la seva millor versió. Imposa, però no espanta. Guanya, però sense convèncer del tot.

Per ser regular, cal trobar la millor versió, i el Barça encara no l’ha acabat de trobar aquesta temporada. Valverde, cada cop que sembla tenir certeses, es veu obligat a repensar l’equip per culpa de les lesions. Incapaç de protegir la porteria en els darrers partits, però conscient que en atac li sobren recursos, el Barça va insistir en les idees que havia posat a prova a Eindhoven, situant Arturo Vidal acompanyant a Messi, com a segon punta. Un Barça que es defensava en un 4-4-2 i atacava amb més atreviment, malgrat que Coutinho ha perdut l’alegria que caracteritzava el seu joc. El brasiler, melancolic, va anar desapareixent mica en mica, sense marcar diferències, deixant-se portar per una perillosa tendència col·lectiva a limitar-se a defensar. Si el primer temps va ser prou bó, el segon va ser tristot. Quan el Vila-real va fer un pas endavant, el Barça va mostrar la seva versió més poruga, enlloc d’insistir en allò que havia insinuat a la primera part, quan els millors jugadors, curiosament, van ser aquells que han estat més criticats aquesta temporada: Dembélé i Vidal. El xilè no va deixar de lluitar, obrint forats als seus companys en un partit en que l’equip de Javi Calleja va renunciar a l’atac, pensant en com aturar un Barça que va patir molt per trobar espais pel mig, on el Vila-real acumulava homes, cedint les bandes.

540x306 Els jugadors del Barça feliciten Piqué / LLUÍS GENÉ / AFP Els jugadors del Barça feliciten Piqué / LLUÍS GENÉ / AFP

Quan la vida et dona una oportunitat, cal saber aprofitar-la. Agafar-la amb les mans, apretar-la ben fort i gaudir-ho. El Vila-real, pensant en un Messi que sembla lluny del seu millor de forma des de que va lesionar-se, va protegir-se tal i com ho fan aquells que s’espanten, atrinxerant-se ben juntets, al voltant de la seva porteria i cedint les bandes als jugadors del Barça. Una oportunitat d’or per a Ousmane Dembélé, qui va poder encara Pedraza, trobant espais per engrescar. El francès, amb ganes de fer-se perdonar els seus pecats, va protagonitzar les millors jugades del primer temps, com la centrada que va permetre a Piqué marcar el primer gol del matx, en una rematada de cap marca de la casa. Un gol que feia justícia a un equip que just quan semblava insinuar una golejada, va preferir no seguir creixent en el joc per defensar el gol de Piqué.

El Barça va ser superior abans del descans ja que va buscar-ho. I també perquè el rival va jugar com un equip petit. Però quan el Vila-real va fer un pas endavant, tot va canviar. Amb Cazorla acaronant la pilota i el nigerià Chukweze donant molta feina a Alba, el conjunt visitant va monopolitzar la possessió de pilota en una segona part en que el Barça semblar donar per bo un triomf per 1-0, com si tingués clar que un dels reptes era aconseguir, per fi, deixar la porteria a zero, sense rebre gols. Amb Messi fora del partit, passejant per la gespa amb el cap baix, sense entrar en joc, i Coutinho desaparegut, el Barça e yorava Arthur Merlo, sense poder generar superioritats al mig del camp. La pilota doncs, va ser per a l’equip groguet, que va posar a prova una defensa ferma que va saber protegir a Ter Stegen, mentre Gerard Moreno i Piqué se les tenien cada tres per quatre, recordant els derbis Barça-Espanyol.

Valverde va apostar per les cames d’Aleñà i Malcolm per intentar matar el partit a la contra, com si fos una forma d’admetre que no trobava a la banqueta els noms per recuperar la pilota i protegir-se amb la possessió a favor. I Aleñà, tal com estava fent Dembélé, va aprofitar la oportunitat que tenia davant, controlant una assistència de Messi, qui reparteix regals també quan no juga bé, per decidir el partit amb un gol preciós que va treure de polleguera al Vila-real. El partit, que per moments va semblar que podria ser divertit, però va ser ben ensopit a la segona part, va acabar convertit en una oportunitat que no tothom va aprofitar. Aleñà, conscient que d'oportunitats en tindrà ben poques, va saber fer-ho. La seva rialla, aquella d'un jugador de la casa, va ser la imatge del dia.