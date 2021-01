El Barça busca afinar la punteria a San Mamés

Després d’una jornada estranya, en què tota la plantilla del primer equip va haver de passar una nova prova PCR ahir pels dos positius detectats dilluns en l’equip tècnic, el conjunt de Ronald Koeman ja està centrat en la visita a San Mamés (21 h, Movistar LaLiga). El feu basc, una plaça històricament complicada, fa una mica menys de por sense públic, però el neerlandès nega que aquest factor pugui ajudar els seus jugadors. El Barça necessita allunyar els dubtes que està mostrant en aquest inici de curs irregular, i el partit contra l’Athletic Club, que estarà dirigit per primer cop per Marcelino García Toral, és una nova prova a la fiabilitat i, sobretot, a la punteria dels blaugranes. Sumar els tres punts en aquest partit ajornat -correspon a la segona jornada de la Lliga- significaria ascendir a la tercera posició de la taula.

Koeman segueix atribuint els mals resultats lluny de casa a dos factors principals: les errades grotesques en defensa i la falta de punteria dels seus futbolistes. Un cop més, el tècnic va insistir en la necessitat de millorar l’efectivitat de cara a porteria i, per aquest motiu, va explicar que va celebrar especialment el gol de De Jong contra l’Osca, així com les ocasions de Pedri. “És important que els migcampistes tinguin arribada i també ens ajudin a marcar gols. Tot el pes de marcar no pot recaure només en els davanters”, va dir.

Koeman, però, va negar que l’equip canviï de cara quan juga lluny del Camp Nou i va afirmar que “la resta d’equips tampoc és que guanyin els seus partits 4-0”. En aquest sentit, va posar l’exemple de l’Atlètic de Madrid: “Van primers per la seva defensa, però molts partits els han guanyat justet”. Amb tot, Koeman va lamentar no poder entrenar més l’efectivitat perquè el “calendari tan atapeït” no els permet tenir gaires entrenaments, però també va reconèixer que es tracta d’una qüestió de falta confiança dels seus jugadors de cara a porteria.

Riqui Puig té contracte fins al 2023

D'altra banda, el diari esportiu Mundo Deportivo va avançar ahir que Riqui Puig i el Barça van executar l’opció d’ampliar el contracte del futbolista de Matadepera fins al 2023. Malgrat que la informació va ser publicada ahir, no es tracta d’una renovació recent, sinó que el club i el jugador format a La Masia van activar fa un temps aquesta clàusula d’ampliació, que ja estava inclosa en la renovació de Puig l’any 2018.

Tot i que el migcampista pràcticament no té protagonisme amb Ronald Koeman -abans de l’inici de la temporada, de fet, li va recomanar sortir cedit-, el desig del futbolista segueix sent continuar al Barça. Puig no vol prendre cap decisió sobre el seu futur abans de saber qui serà el nou president del Barça i quin serà el pròxim projecte esportiu del club. El futbolista, però, és conscient que si la seva participació no millora tindrà poques opcions de participar en l’Eurocopa sub-21 que es disputarà entre finals de març i principis de juny. Això últim fa que Riqui Puig no tanqui del tot la possibilitat de sortir cedit aquest mercat d’hivern.