El Barça pressiona el Govern per ajornar el vot de censura

La pandèmia de coronavirus, que tants maldecaps genera en forma de pèrdues econòmiques i negociacions a correcuita per diferir el sou dels jugadors, ofereix al mateix temps a la junta del Barça l'opció de posposar el vot de censura que 20.000 socis, tips de la deriva esportiva i institucional dels últims anys al club, han avalat amb la seva signatura. Decidits a exhaurir el seu mandat, tant Josep Maria Bartomeu com la seva directiva fa setmanes que intenten guanyar temps perquè la iniciativa trigui el màxim a arribar a les urnes.

Quan els promotors de la moció van presentar les firmes, la cúpula blaugrana va esperar fins a l'últim dia per constituir la mesa del vot de censura. Durant el recompte de suports, va denunciar a la Guàrdia Civil l'existència de 500 butlletes presumptament falses. I un cop les signatures van ser validades, va estirar la convocatòria del referèndum fins a l'últim dia que deixen els estatuts, que en aquest cas és l'1 de novembre. Cap d'aquests moviments ha aturat el procés, però al Camp Nou encara confien en la carta imprevisible del covid i de les mesures sanitàries, que ja va servir a la junta per ajornar sine die l'assemblea general ordinària.

Dimecres al vespre, després de la reunió entre responsables del Barça i de la Generalitat per estudiar el protocol del vot de censura i del retorn del públic a l'estadi i al Palau, fonts del club ja asseguraven que es necessitarien "com a mínim quinze dies" per adaptar la moció als canvis reclamats per Salut i la secretaria general de l'Esport, que bàsicament són passar de 13 a 21 seus electorals i de dos a tres dies de votació per evitar aglomeracions de persones. En aquesta línia es va expressar, l'endemà, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a RAC1: "Si el Barça segueix aquestes indicacions per esglaonar la participació d'uns 40.000 o 50.000 socis, el vot de censura es pot celebrar". Ni rastre de possibles canvis de data en el missatge oficial de les autoritats. No obstant això, Jordi Cardoner va insistir públicament en l'ajornament adduint "problemes logístics" i donant per fet que la moció, per anar bé, s'hauria de fer el 15 i el 16 de novembre, dues setmanes més tard del previst. El club va reforçar el missatge del vicepresident amb un comunicat en la mateixa direcció.

El Govern reitera que la moció es pot fer per Tots Sants

Com es podia esperar, els impulsors del vot de censura contra Bartomeu van reaccionar malament a la posició de la directiva. Un dels promotors de la iniciativa, Marc Duch, va expressar així el seu malestar: "El dia 7 d'octubre ja se sabia que hi hauria votació. Es podia haver començat a organitzar-la aleshores. Ens veiem el dia 1 al Camp Nou". Per la seva banda, el precandidat a la presidència de l'entitat, Víctor Font, va qualificar de "filibusterisme escandalós" i d'"obstrucció a la democràcia" les declaracions de Cardoner relatives a un canvi de data que només es podria produir si la Generalitat l'autoritza.

Ara mateix, malgrat els números de la pandèmia, el Govern es manté ferm: "No hi ha cap impediment de tipus legal ni sanitari per tal que el vot de censura es pugui realitzar amb seguretat en les dates previstes". Mentrestant, a Arístides Maillol no acaben d'entendre la posició de Salut i Esports. "Té poc sentit que autoritzin la moció quan aquesta setmana no ens han deixat posar mil persones a l'estadi o cinc-centes al Palau", apunten a l'ARA fonts del club, que insten a les autoritats a revisar la data del referèndum. Aquests punts de vista són els que van sortir d'una segona reunió telemàtica que es va celebrar ahir al migdia.