Un any per tornar a ser competitius al poliesportiu català

L'any 2018 arriba al final amb optimisme en una part del poliesportiu català, després del retorn del Baxi Manresa a la Lliga Endesa, la millora de la Penya i el bon rendiment dels equips de waterpolo i d'hoquei sobre patins. Aquest és un resum d'alguns dels protagonistes destacats.

Barça Lassa de bàsquet

El Barça Lassa de bàsquet ha sortit reforçat de 12 mesos de pujades i baixades. Va començar l'any amb la destitució de Sito Alonso i la confessió –sense fer-ho públic– que el projecte basat en el planter, com el va defensar Albert Soler a la sala de premsa, no funcionava. L'arribada de Svetislav Pesic va renovar la competitivitat de la secció. No tenia ni té un mètode futurista, pensat des de la nova llei d'estadístiques avançades i l'estudi de l'impacte per minutatge. Pesic volia defensa i ofici. El nivell de la Lliga Endesa i l'Eurolliga exigien uns mínims que la plantilla va mostrar a la Copa del Rei de Gran Canària. La conquesta del títol va trencar una sequera d'èxits de quatre anys i la sensació que jugar contra el Reial Madrid s'havia convertit en un tràmit. El campió de l'Eurolliga, encara amb Luka Doncic a la pista, va perdre en un partit de més de 160 punts contra el Barça. Era el mateix grup que va dir adeu a les aspiracions de la 'final four' al novembre. El punt i a part en la tendència esportiva i la negativa dels grans noms van fer que la secció optés per la continuïtat de Pesic. L'equip continua endollat, però busca un estil ben definit. Han de tornar els automatismes perquè el Palau recuperi la condició de pista europea de 'play-off'.

540x306 Álex Márquez intenta fer un llançament davant de Larsson i Petrus / XAVIER SOLANAS Álex Márquez intenta fer un llançament davant de Larsson i Petrus / XAVIER SOLANAS

El Granollers reactiva l’emoció de l’Asobal

El Fraikin Granollers va signar una fita històrica a l’handbol estatal amb la seva victòria contra el Barça Lassa al Palau Blaugrana. El 28-29 final va suposar la primera relliscada de l’equip de Xavi Pascual a la Lliga Asobal des del maig del 2013 (a la pista del llavors Naturhouse La Rioja, a Logronyo, per 33-31). Un total de 146 partits imbatuts, els primers 133 només victòries. Antonio Rama, David Ginesta i els seus jugadors van trencar una ratxa del club blanc-i-blau de 25 anys sense guanyar a la pista barcelonina. Es van haver d'acostar a la perfecció per aconseguir-ho. La defensa va estar bé, el rendiment de l’internacional brasiler Almeida encara millor, i en atac es van perdre poques pilotes. Rolandas Bernatonis va decidir el partit amb un gol a falta de pocs segons per al final. El lateral va rebre la pilota i des de 10 metres va marcar gol amb un armat ràpid. Pel factor derbi i la diferència de talent/dimensió del projecte, va ser el millor partit de l’any en l’handbol estatal.

Paco Sedano, 'adeu' per motius personals

La secció de futbol sala del Barça Lassa va dir adeu a Paco Sedano al final de l’última temporada. El porter, de 39 anys, va decidir penjar les botes per motius familiars. Va tornar a Madrid, a casa seva, per estar al costat de la seva filla, que començava l’etapa d’institut, i estrenar una rutina de despatxos, trucades i reunions com a secretari del Comitè de Futbol Sala estatal. "Estava en el millor moment de la seva carrera. Tenim dos grans porters, que la gent estigui tranquil·la, però el trobem a faltar", va dir a l’ARA el tècnic Andreu Plaza. El club blaugrana va retre homenatge a Sedano, que té la seva samarreta penjada al Palau Blaugrana. Capità fins a l’últim partit, és un dels últims emblemes encara en actiu de l’àmbit poliesportiu del Barça. L’exinternacional espanyol no tanca definitivament la porta a una possible tornada a l’esport professional i a la disciplina del Barça Lassa. "Si el Barça demà em truca i em diu 'Paco, vine a jugar', no diré que no, ho tinc clar", assegura.

540x306 Dawson, Laprovittola i López-Arostegui / DAVID GRAU / ACB PHOTO Dawson, Laprovittola i López-Arostegui / DAVID GRAU / ACB PHOTO

La Penya torna a néixer

El Divina Seguros Joventut deixa enrere un any crucial en la seva història. Badalona va evitar la desaparició del seu club emblema i ara, mesos després, celebra que l’aficionat estigui a un pas de disfrutar de la Copa del Rei. “Ens veiem capacitats per tirar endavant la situació si els compromisos signats es compleixen. La Penya no té un problema econòmic, té un problema de tresoreria perquè no ha rebut ingressos que tenia compromesos”, va dir al març el president Juanan Morales. La seva situació financera, els deutes i alguns impagaments als treballadors alimentaven l’amenaça de dissolució institucional. El desbloqueig de subvencions i acords que tenia pactada la direcció va permetre que la Penya pogués respirar tranquil·la fins al final de la temporada. L’aportació de fitxatges exprés com Laprovittola va garantir la salvació a la Lliga Endesa. Fet el primer pas, el club va rellançar el seu projecte de la mà de Grifols. L’empresa catalana va fer una inversió aproximada de 3,7 milions d’euros per sanejar-ne els comptes.

Manresa torna a ser de Primera

Després d'uns anys amb problemes econòmics jugant a Segona, el Baxi Manresa va poder tornar a la Lliga Endesa després d'un 'play-off' agònic contra el Melilla en què el Nou Congost va tornar a disfrutar de valent. La tornada a Primera s'ha fet per la porta gran, amb l'equip ocupant plaça per jugar la fase final de la Copa del Rei quan es tanca l'any. Les últimes setmanes, amb tot, el Bàsquet Manresa ha vist com dos dels seus millors jugadors al tram final de l'any, Justin Doellman i Alex Renfroe, abandonen l'equip per afrontar nous reptes. Les dues baixes, sumades a diferents lesions, han complicat la feina de Joan Peñarroya que, malgrat tot, manté el nivell competitiu d'un Manresa que s'ha convertit en una de les grans notícies positives de la temporada.

Barcelona, la festa del waterpolo

La ciutat de Barcelona va aparcar la seva devoció pel futbol durant l’estiu per viure els Europeus de waterpolo. Les piscines Bernat Picornell de Montjuïc van acollir un campionat de primera, ben organitzat i competit, amb la plata per a l’equip espanyol de David Martín Lozano (derrota a la tanda de penals davant Sèrbia) i el bronze per a les jugadores entrenades per Miki Oca (golejada a la final de consolació contra Hongria, per 12-6). El protagonisme individual va ser per a la internacional de l’Astralpool CN Sabadell Bea Ortiz. La jugadora de Rubí va ser la màxima golejadora del torneig internacional amb un total de 25 gols en els 7 partits que va disputar. Es va convertir en la primera jugadora del combinat estatal que rebia aquest reconeixement. És el registre golejador més gran des del 1997 (Giusi Malato, de la selecció italiana, va signar aleshores 26 dianes). La sabadellenca Maica García va ser la segona millor jugadora d’Espanya de cara a porteria (20 gols).

540x306 L’hoquei femení, de moda / CRISTINA CALDERER L’hoquei femení, de moda / CRISTINA CALDERER

Les reines de l’hoquei sobre patins

L’esport català va tornar a dominar la temporada d’hoquei sobre patins en les diferents disciplines de l’elit professional. La selecció espanyola, integrada majoritàriament per jugadores catalanes, va aixecar el títol de campiona d’Europa per sisena vegada consecutiva. Va ser una aventura que va tenir dos capítols. Diferents problemes al pavelló Mealhada, a Portugal, van obligar a posposar els 105 segons finals del partit entre el combinat amfitrió i la selecció espanyola (2-3). El minut i mig que restava va confirmar la victòria d’Espanya (2-4), que també va celebrar l’Europeu en la disciplina masculina (també contra Portugal, per 6-3). En la competició de clubs, les jugadores del CP Voltregà, entrenades per Beto Borregán, es van quedar a les portes de lluitar per revalidar el títol continental. El Benfica les va eliminar a les semifinals de la ‘final four’ (5-4). El Barça Lassa d’hoquei sobre patins no va tenir rival. Els blaugranes van guanyar la Lliga Europea i l’OK Lliga al tram final de la temporada 2017/18.