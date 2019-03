El Barça posa color blaugrana als clàssics amb un triomf històric

Tot just un quilòmetre i 117 anys d’història. El 13 de maig del 1902, el Madrid, club acabat de néixer que encara no tenia el títol de reial al nom, va rebre el Barça al torneig de la Coronació -la coronació d’Alfons XIII-. Els fundadors del Madrid eren uns joves monàrquics que volien retre homenatge al seu monarca amb aquell torneig que seria la llavor de l’actual Copa del Rei. Un torneig que, de passada, va servir per posar cara a cara per primer cop els dos clubs que des de llavors han teixit la rivalitat més famosa d’Europa. Aquell 13 de maig, al vell Hipòdrom de la Castellana, situat on ara s’aixequen els Nuevos Ministerios, el Madrid va caure per 1-3 amb el Barça en un partit en què va marcar un gol Joan Gamper. 117 anys després, un quilòmetre més al nord, a l’estadi Santiago Bernabéu, el Barça va capgirar l’historial entre les dues entitats, un historial que tenia color blanc des dels anys de la Segona República, des del 1932.

El 31 de gener d’aquell any, dos gols del mallorquí Manuel Olivares van permetre al Madrid derrotar el Barça en un partit de Lliga, cosa que va fer que els blancs s’avancessin en l’historial de duels directes entre els dos equips. Als anys 30 el Barça no rutllava i el Madrid, que s’hi havia posat més tard que el Barça, va anar creixent, un domini que seria gairebé total quan als anys 50 va fitxar, amb males arts, Alfredo Di Stefano i va iniciar la millor època de la seva història, amb el Barça encadenant 14 anys sense guanyar la Lliga, del 1960 al 1974. En una època de futbol en blanc i negre, el clàssic era tot blanc. Finalment, però, el Barça li ha posat els seus colors gràcies a uns últims 15 anys en què, a més, s’ha perdut la por de jugar al Bernabéu. Si fins al 2003 el Barça havia guanyat 13 de 74 partits a l’estadi madridista, des de llavors han sigut 13 triomfs en 23 partits, i en tots 23 el Barça ha fet gols. De fet, el blaugrana es converteix en el primer equip capaç de guanyar quatre cops consecutius en un estadi que s’espanta quan veu aparèixer pel túnel de vestidors Lionel Messi i els seus companys.

“Ens agrada guanyar aquí, sempre et fa sentir orgullós. Molt pocs equips poden venir al Bernabéu dues vegades en tres dies i guanyar. Per fer-ho cal jugar i cal posar la cama encara que faci mal”, deia Ivan Rakitic, autor del gol que permetia al Barça manar als llibres d’història. Els dos clubs s’han enfrontat 242 vegades en partit oficial. Fins fa una setmana, el Madrid havia guanyat 95 vegades i el Barça, 94. Ara, en pocs dies, l’equip blaugrana s’ha posat per davant amb 96 triomfs. Els altres 51 partits van acabar amb empat.

Dues festes en tres dies

“La veritat és que ens agrada poder venir aquí i guanyar, però fer-ho dos cops en tan pocs dies... doncs és encara millor. El calendari ens va posar al davant un repte molt exigent i l’equip no ha fallat”, admetia Sergi Roberto, un dels futbolistes que des que va arribar al primer equip s’ha fet un fart de veure triomfs, tant des de la banqueta com sobre la gespa, amb grans actuacions. “No he tingut tanta feina com altres dies; l’equip ha estat molt endollat, ja que aquí sempre costa guanyar”, deia un Ter Stegen que aquesta temporada només ha rebut dos gols en tres partits contra el Madrid. Entre Courtois i Keylor Navas, en canvi, han rebut 10 gols, quatre dels quals en aquests dos triomfs en tres dies, cosa que permet al Barça convertir-se en el quart club de la història que guanya en tan pocs dies dos cops el Madrid. Abans només ho havien fet el Real Unión d’Irun el 1922, l’Athletic Club el 1984 i el Deportivo el 1995. El Barça ha convertit el Bernabéu en un pati on disfruta com una criatura.