Aprendre català, entrenar-se i fer trucs amb paper de vàter: així passen el confinament els jugadors del Barça

Els jugadors del Barça ja es fan a la idea que els tocarà estar molt de temps sense jugar. Els futbolistes, confinats casa seva, utilitzen les xarxes socials per estar en contacte amb els aficionats.

El capità del Barça, Leo Messi, va enviar un missatge des del seu domicili de Castelldefels on donava ànim a la gent per les limitacions que està causant la pandèmia del coronavirus. A través d' Instagram , l'argentí ha fet servir la seva imatge popular i, amb les etiquetes #QuedateEnCasa i #StayAtHome, ha encoratjat la gent a ser "responsable". Messi llançava un missatge final: "La salut sempre és el primer. És un moment excepcional i cal seguir les indicacions, tant de les organitzacions sanitàries com de les autoritats públiques. Només així podrem combatre el virus de manera efectiva".

El porter Marc-André ter Stegen, per la seva banda, ha penjat un vídeo on apareix entrenant-se a casa. De fet, tots els futbolistes es mantenen en contacte amb el club per anar-se entrenant a casa i evitar perdre l'estat de forma.

L'ajudant de Quique Setién, el basc Eder Sarabia, ha explicat que aprofitaria el temps per entrenar-se, formar-se i, de passada, "aprendre català".

Con todo los planes que me surgen para estos días de #EstadoDeEmergencia en casa (trabajar, hacer deporte, leer, escuchar música, ver series, directos de Insta, tomar el sol, aprender catalán, cocinar, bailar...) no me llega con las 24 horas del día!!! #YoMeQuedoEnCasa 🕺🏽🏋🏽🍳🏡🤗 — Eder Sarabia (@edersa10) March 15, 2020

Sergi Roberto, que ha sigut pare fa poc, vol aprofitar el confinament per estar-se amb la seva filla. El reusenc ha publicat un missatge en què demana: "Cal ser més responsables que mai i quedar-nos a casa per al bé de tothom. També vull donar força a tots els afectats i al personal mèdic que està fent tot el possible per ajudar en aquests moments tan difícils".

Un dels més originals ha sigut Riqui Puig. El jove migcampista ha penjat un vídeo on apareix fent malabarismes, però en comptes de fer-ho amb una pilota o fa amb paper de vàter: és el producte que vola més de pressa als supermercats.