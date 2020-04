El Barça femení demana ser proclamat campió si es dona per acabada la Lliga

Tant la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, com el tècnic de l'equip, Lluís Cortés, han manifestat aquest dimecres que en el cas que s'adopti la mesura proposada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de donar per acabada la temporada actual de la Primera Iberdrola, el Barça hauria de ser proclamat campió

"Queden vuit partits, són molts punts i poden passar moltes coses, però són nou punts d'avantatge i hem sigut líders pràcticament tota la lliga. Si hi ha d'haver un equip campió, hem de ser nosaltres", ha dit Putellas al programa Tu diràs de RAC1. Cortés, per la seva banda, ha explicat a TV3 que "el més just, i també pel mèrit de les jugadores, seria reconèixer que han sigut el millor equip i que són les campiones d'aquesta temporada".

La idea de la RFEF, a la qual s'oposen la majoria de clubs de Primera Divisió femenina, és aplicar un ràpid i uniforme mecanisme en totes les comunitats autònomes en les competicions no professionals, en què no hi hauria descensos i en el qual els ascensos es decidirien en eliminatòries a partit únic. "Tercera i Segona B són formats diferents de la nostra Lliga. Analitzar la mateixa solució per a totes les lligues no seria el més convenient. Nosaltres tenim competicions europees i pràcticament cada vegada hi ha més dates FIFA", defensa la capitana blaugrana.

"No sabem absolutament res. Hi ha molta angoixa i incertesa. No saps si tornarem a jugar, si no ho farem o quan ho farem. També hi ha Champions. Un dia és una cosa i l'altre una altra", ha afegit la jugadora blaugrana.