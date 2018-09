El Barça presenta un nou escut sense les sigles 'FCB'

El Barça ha presentat una modificació de l’escut del club, modificació que serà sotmesa a votació a la propera assemblea de compromissaris del 20 d'octubre. La junta directiva ha aprovat aquest vespre el model d'escut, creat de forma conjunta per l’estudi Summa i el departament de màrqueting del club. “Han estat gairebé dos anys treballant-hi”, admeten des del club, on s’apunta “la necessitat d’adaptar-se als nous temps” com a principal motiu per apostar per un nou escut en què la principal novetat és la desaparició de la franja horitzontal central amb les lletres ‘FCB’. Si s'aprova el nou escut, entrarà en plena vigència [a la samarreta] a partir de la temporada vinent", ha explicat el portaveu blaugrana, Josep Vives.

L’escut elimina els contorns negres interiors, redueix les barres verticals blaugranes –de 7 a 5– per potenciar els colors blaugranes, més vistosos. I també fa més gran la pilota central, per potenciar una campanya en què “volem posar la pilota al centre del projecte”, segons el Barça. Summa va començar a treballar amb el club ara fa dos anys per posar ordre a les diferents imatges corporatives del club, i dintre d’aquest replantejament va sorgir la idea de modernitzar l’escut. L’aposta central d’eliminar les lletres forma part també d’una línia de treball en què el club vol potenciar la marca 'Barça', arraconant aquella de 'FCB' que, segons fonts del club, “no ens permet destacar. En molts racons del món les sigles no funcionen. A més, el Bayern també fa servir 'FCB'. En canvi, 'Barça' és únic. Així que ara utilitzarem 'FCBarcelona' per parlar del club i 'Barça' per parlar de la marca”.

El canvi d’escut també s’ha proposat per adaptar l’escut a uns nous formats digitals. De fet, els darrers anys, clubs com l'Atlètic de Madrid també han adaptat els seus escuts a nous formats i d'altres, com la Juve, l'han modificat del tot. "Al Barça volem ser moderns sense oblidar les arrels. El nostre escut és un símbol i només es busca adaptar-lo als nous temps", diuen des de Summa. L'última modificació de l’escut s'havia fet el 2002, quan el dissenyador Claret Serrahima va apostar per un model més elegant.“Quan es va crear aquest escut, Facebook ni existia. Tots els clubs han adaptat els escuts als nous formats”, diuen des del club, recordant que de mitjana, l’escut ha canviat cada 15 anys des de la fundació del club. Serrahima i el publicista Lluís Bassat han estat algunes de les persones consultades en el procés per definir aquest nou escut, que no apareixerà a la samarreta del primer equip fins la temporada 2019/20, però sí que es faria servir en altres aspectes si l’assemblea aprova el canvi. De fet, a la reunió de la junta directiva s’ha pactat l’ordre del dia d’aquesta assemblea en què es votarà modificar els estatuts, per acceptar el canvi d’escut o altres aspectes, com fixar millor el calendari de les mocions de censura.

Canvis dels estatuts

Un altre dels punts que el club proposarà canviar dels estatuts serà eliminar el topall per poder demanar crèdits bancaris, quan fins ara ara la xifra estava fixada en el 10% del pressupost. Una reforma que el club ha dut a terme perquè considera que "la limitació estatuària del 2013 no era proporcional a la solvència i a la capacitat de sol·licitar crèdits de l'entitat. "Com qualsevol empresa, necessitem línies de crèdit per treballar. Les entitats bancàries deixen diners quan tenen la garantia que els hi tornaran i, en aquest cas, amb el Barça poden estar tranquils. Tot és més car cada dia, en el futbol d’avui en dia. Aquesta reforma estatutària considerem que concorda amb les necessitats del club per seguir competint en l’elit", ha argumentat Vives, que ha destacat que el límit d'endeutament del club segueix sent el mateix.

A la propera assemblea, el Barça presentarà uns ingressos de 960 milions d’euros, a prop dels 1.000 que el club tenia com a objectiu pel 2021. Les despeses, però, també han pujat, 929 milions. Per tant, hi ha un benefici net d’11 milions d’euros. El portaveu blaugrana, Josep Vives, ha destacat que es tracta d’unes "xifres rècord en la història del club". Vives no ha concretat, però, el volum dels salaris en l'apartat de les despeses –ha recordat que la setmana vinent el Barça farà una compareixença explicant els pressupostos–, però sí que ha volgut destacar la "seriositat del club": "La viabilitat del club està garantida, però és cert que quan es parla de despeses tots vigilem. Hi ha despeses, com la compra de jugadors, que són inversions. Necessitem jugadors de primer nivell que puguin desenvolupar el nostre estil i guanyar títols".

El club també ha informat que en el concepte de 'dia hàbil', corresponent a les eleccions a la presidència del club o a la promoció de vots de censura, s'entendran com a dies hàbils tots els dies naturals excepte els diumenges i el dies festius a Catalunya

Finalment, el portaveu blaugrana també ha valorat l'actualitat esportiva blaugrana: "Hem d'aprendre de les errades que s’hagin pogut cometre i millorar. Els primers afectats són els mateixos jugadors i l’entrenador. La junta directiva fa costat a l’equip. L’any passat vam estar imbatuts gairebé fins al final, hem guanyat la Lliga en set de les deu últimes edicions. La Lliga espanyola és molt dura i té molt de valor el que hem aconseguit; hi ha molta rivalitat". Vives ha defensat el començament de temporada de Dembélé, ha evitat entrar en la polèmica sobre l'expulsió de Lenglet contra el Girona i la posterior sanció d'un partit i ha valorat el VAR: "És una eina excel·lent i segur que els partits tindran interpretacions més ajustades. Això sí, quan s’utilitzi, cal que s’apliquin els criteris adequats. Demanem això".