El Barça neda en un mar ple de taurons cada cop més agressius

Gairebé a la mateixa hora arriben a la feina els jugadors del Barça i els treballadors de les oficines del club. Els uns treballen durament per aconseguir que aquest any 2018 el club blaugrana guanyi uns quants títols. Els altres treballen més pensant en el futur. L’any 2018 apareix marcat en vermell a l’agenda blaugrana: serà un any en què caldrà encertar les decisions per permetre al Barça continuar fent por en un mar, el del futbol europeu, on cada cop hi ha més taurons agressius reclamant l’espai que han ocupat fins ara clubs com el català. El 2017 ha deixat ferides a la pell d’un club, el Barça, que no es pot relaxar malgrat que a escala esportiva les coses rutllen.

El fitxatge de Neymar pel PSG ho va trastocar tot perquè, de sobte, algunes clàusules de rescissió que semblaven oferir calma al Barça van passar a ser poca cosa. Si el 2017 una de les prioritats va ser blindar Messi, al club s’admet que el 2018 caldrà retocar uns quants contractes més, apujant clàusules i sous, per tal de poder aturar els atacs de cada cop més rivals. Els equips que gaudeixen de capital estatal, com el Manchester City, amb el suport dels Emirats Àrabs Units, i el PSG qatarià, han provocat diferents canvis en l’estratègia operativa d’un Barça que necessita fer equilibris per poder garantir un creixement sostingut, evitant perdre jugadors i complint amb els pressupostos. Una de les claus, doncs, és poder continuar guanyant diners tant si entra la pilota com si no, cosa que convertirà la recerca de nous patrocinadors en una de les prioritats de l’entitat presidida per Josep Maria Bartomeu.

Un dels grans serials serà trobar la marca que aporti el seu nom al Camp Nou per a les pròximes temporades, amb diferents opcions damunt la taula ara mateix. El club fa mesos que hi treballa i, malgrat que per un moment va semblar que un acord amb Grifols era molt a prop, ara mateix es miren amb bons ulls marques internacionals que permetin al club tancar un acord que ofereixi calma a escala mundial. La idea és poder presentar la marca escollida durant els primers mesos, abans de l’estiu, per organitzar, tal com va prometre Bartomeu, una assemblea extraordinària per ratificar el cognom comercial d’un estadi les obres del qual no han de començar fins al 2019. El Barça no ha deixat de créixer econòmicament, en part gràcies a la consolidació d’un mercat global que ha permès que, per exemple, l’oficina comercial de Hong Kong tanqui un munt de contractes amb patrocinadors locals. La segona oficina, la de Nova York, es considera més com un centre de promoció de marca, perquè gairebé no ha tancat acords en un mercat ben diferent de l’asiàtic, on el Barça no deixa de créixer.

Un altre dels contractes que el club vol presentar el 2018 és el del patrocinador per a la samarreta d’entrenament del primer equip i buscar una companyia aèria perquè sigui l’oficial del club, tal com ho va ser fa anys Turkish Airlines, contracte trencat quan es va optar per Qatar Airways com a patrocinador principal de la samarreta del primer equip.

L’aspecte econòmic s’ha convertit gairebé en una obsessió, perquè cal trobar noves fórmules per ingressar diners, tant per comprar en un mercat en què el pròxim fitxatge, Coutinho, passa a ser el més car de la història del club superant Dembélé, com per poder complir amb un dels objectius estructurals del Barça, renovar el Camp Nou i tota la zona al voltant d’un estadi destinat a veure començar les obres aquest 2018. El primer pas serà la inauguració de l’Estadi Johan Cruyff, on jugarà el filial i el femení, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Un cop llesta aquesta instal·lació, que costarà uns 12 milions d’euros, es podrà començar a treballar al Miniestadi, traslladant el centre de gravetat a la zona del Camp Nou. En principi, el 2018 l’estadi no es tocarà perquè primer cal tancar la carpeta dels acords municipals, però sí que es començarà a treballar en la nova FCB Megastore i el museu.

A part de continuar trobant diners per competir amb els clubs anglesos i el PSG, el Barça necessitarà cuidar un futbol base en què els taurons estrangers també intenten pescar, enduent-se joves promeses blaugranes. Un dels reptes del club també serà controlar millor la UEFA, l’ECA (Associació de Clubs Europeus) i unes institucions espanyoles, com la RFEF, tan caòtiques que no permeten al Barça trobar l’estabilitat que voldria en l’àmbit institucional.