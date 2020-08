El Barça, obligat a convertir-se en una estació de pas

“Ho hem de deixar tot a punt, encarat per al nou president i la seva junta, però ara l’afectació és enorme: hem deixat d’ingressar 200 milions d’euros entre els mesos de març i juny. Prevèiem ingressar-ne 1.100 [en tot l’exercici 19/20] i segurament ens quedarem en un 30% menys”. Així de cru és el diagnòstic que fa Josep Maria Bartomeu en una entrevista al diari Sport sobre la situació econòmica del Barça en aquest context de pandèmia. L’impacte del coronavirus va obligar el president blaugrana a fer un ERTO entre els treballadors de l’entitat, a demanar una rebaixa substancial de sou als jugadors del primer equip i a tornar a congelar la reforma integral de l’estadi.

Però el paquet de mesures per minimitzar els números vermells -i no acabar el mandat amb pèrdues- seguirà marcant el dia a dia al Camp Nou. També està afectant de ple la planificació esportiva, més centrada que mai en la venda d’actius amb contracte en vigor. De fet, quan Bartomeu parla de “relleu generacional” a la plantilla, s’esforça en destacar Trincao, Ansu Fati, Pedri o Riqui Puig -novetats confirmades per a la temporada que ve- per si no troba recursos suficients per fitxar joves més contrastats, com ara Lautaro Martínez. L’arribada de l’esperat recanvi de Luis Suárez a la davantera no serà possible si abans no hi ha sortides que relaxin el sostre salarial i aportin diners per poder pagar als clubs d’origen -l’Inter de Milà, en el cas de l’argentí.

Braithwaite, com Malcom

Aquesta necessitat imperiosa a l’hora de signar traspassos, reflectida en l’operació que portarà Arthur Melo a Torí i Miralem Pjanic a Barcelona o en les presses per vendre Cucurella al Getafe, converteix el Barça en una estació de pas. O més ben dit, aguditza la tendència dels últims anys, en què molts fitxatges venen, no acaben de funcionar (o sí, però amb asteriscs, com Arthur) i, passat poc temps, se’n van quan apareix un comprador amb una oferta mínimament coherent. Passa sobretot amb jugadors que no tenen un sou gaire elevat, com Malcom, que l’estiu passat va ser venut al Zenit de Sant Petersburg per la mateixa quantitat que va costar l’any 2018. Aquesta és la jugada que el Barça vol fer amb Martin Braithwaite, incorporat a mitja temporada per cobrir la baixa de llarga durada de Dembélé. Va costar 18 milions, una quantitat que el Barça pretén recuperar parcialment aquest estiu un cop ha vist que el danès no té prou nivell. Braithwaite, que té una fitxa assumible i 29 anys, segueix entrenant-se a les ordres de Setién tot i no estar inscrit a la Champions. Gaudeix de cada minut com a blaugrana mentre la direcció esportiva l’ofereix a diversos equips de la Premier.

Tret de Lenglet i De Jong, el Barça escoltaria ofertes per qualsevol dels fitxatges que ha signat des del triplet de Luis Enrique (2015). Ara bé, no és el mateix el cas d’Antoine Griezmann, titular quasi a la força després que el club pagués una milionada per ell, que el de Samuel Umtiti, amb qui no es compta tot i que Bartomeu digui el contrari per no devaluar-lo encara més. Vendre el central francès serà molt difícil. En primer lloc perquè porta dues campanyes molt per sota del seu nivell per culpa d’una lesió al genoll que encara avui el manté de baixa. També perquè va signar una renovació a gran escala -cobra més del doble que Lenglet-. I, per acabar-ho d’adobar, perquè li molesta que l’entitat l’ofereixi a altres equips, cosa que sí que entén Philippe Coutinho. A diferència d’Umtiti, el brasiler, que també té un sou elevat i contracte en vigor, col·labora i accepta que el Barça pot ser una estació de pas en la seva carrera. De fet, espera que la Champions l’ajudi a trobar un destí profitós. Juga cedit al Bayern, un dels favorits per endur-se la màxima competició europea.

Setmana important

Més enllà del Barça-Nàpols, la setmana pot servir per avançar diversos temes relacionats amb les sortides. Un d’ells implica Arthur, que segueix en rebel·lia al Brasil. La posició pública del club amb el de Goiânia és que no hi ha res a parlar, però l’entorn del futbolista diu que hi ha converses encaminades a finalitzar el contracte abans del cap de setmana. La guerra de versions continuarà en els pròxims dies. Mentrestant, segons va apuntar Mundo Deportivo, el Barça acceptaria vendre Rakitic al Sevilla per 10 milions. El croat acaba contracte l’any que ve i és transferible, així que espera que el club li posi facilitats per tornar a l’equip sevillà. Facilitats traduïdes en una rebaixa a la meitat d’aquesta xifra de traspàs.