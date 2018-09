La temporada vinent el Barça vol revolucionar la seva estètica i podria lluir una samarreta amb un disseny revolucionari arlequinat, amb petits quadres. Segons ha avançat el diari 'Sport', seria un format que renunciaria a les tradicionals ratlles verticals.

La directiva estaria estudiant el model, proposat per Nike, ja que el club té el poder per aturar un model si no agrada.