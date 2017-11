El Barça vol posar el seu gra de sorra per salvar vides

A partir del gener, un robot recorrerà cada dia el Museu del Barça mostrant-ne el contingut a nens dels cinc hospitals pediàtrics de Catalunya. I algun dia, més ocasional, ho farà també per la gespa del Camp Nou. És el projecte Pol, una de les iniciatives de la Fundació Barça, que vol que nens malalts que no poden sortir dels hospitals on lluiten per sobreviure puguin gaudir de l’experiència Barça. Cada dia de la setmana, l’ordinador per poder dirigir el robot serà en un centre diferent: Sant Pau, Parc Taulí de Sabadell, Sant Joan de Déu, Can Ruti i Vall d’Hebron.

El projecte Pol porta el nom d’un nen de 13 anys que fa dos mesos va fer la primera prova amb el robot: des de la seva habitació a l’Hospital de Sant Pau dirigia el robot, que li ensenyava tots els racons del Camp Nou, acompanyat sempre d’Éric Abidal, que a part de fer d’amfitrió, va visitar el nen a l’hospital poc després. El Pol va morir fa poc, però un dels seus últims somriures va ser gràcies al Barça i Abidal. De fet, durant els pròxims dos anys, el club farà un estudi amb la Vall d’Hebron i l’Sloan Kettering de Nova York sobre el benestar emocional pediàtric, és a dir, analitzar des del punt de vista emocional com pot afectar un nen malalt una trobada amb un futbolista o una experiència Barça.

Aquest projecte és una de les múltiples iniciatives d’una fundació que l’any 2021 espera arribar als 30 milions de pressupost i 2 milions de beneficiaris. En quatre anys, gràcies sobretot a l’acord amb noves companyies, el Barça preveu multiplicar per 3 el pressupost. Com la Fundació Stavros Niarchos, que dona 2,2 milions a la Fundació Barça per impulsar projectes als camps de refugiats on el Barça coopera, al Líban, Itàlia i Grècia. Projectes internacionals, de la mà de multinacionals i l’Unicef, i projectes amb segell català, com ProActiva Open Arms. El Barça busca la manera d’ajudar Oscar Camps per salvar vides al Mediterrani, no tant amb donacions de diners com, per exemple, aconseguint que el mig milió d’euros anual que l’ONG es gasta en benzina pugui reduir-se, o que partners com Damm facilitin material: coses tan senzilles com aigües per a les persones rescatades en alta mar.