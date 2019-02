El Barça recupera el somriure amb una gran actuació contra el Betis

Després d'una setmana per oblidar, amb dues derrotes seguides en Lliga i Copa de la Reina, el Barça ha recuperat sensacions aquest diumenge al migdia a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, amb una victòria clara i convincent contra el Betis (0-3). Els tres punts permeten a les blaugranes tornar a recuperar el terreny que l'Atlètic de Madrid havia ampliat provisionalment dissabte i quedar a sis punts del lideratge.

Malgrat que l'energia blaugrana ha sigut molt bona des del primer minut, no ha sigut fins al minut 37 i a la sortida d'un córner que l'equip de Lluís Cortés ha començat a decantar el partit al seu favor. Una pilota pentinada per Marta Torrejón ha sigut rematada en planxa per Alexia Putellas. La 11 culer ha celebrat el gol amb ràbia, conscient de com era d'important posar-se per davant en el marcador. L'equip trepitjava camp rival, assetjava però no trobava la manera d'acabar de batre la portera Emily Dolan.

La cosa s'ha aclarit als dos minuts de la represa. Lieke Martens ha robat una pilota en una mala sortida del Betis i ha afusellat l'escaire amb la cama dreta. El 0-2 ha donat tranquil·litat al Barça i ha obligat María Pry a reaccionar per buscar la remuntada. El conjunt andalús ha canviat d'esquema i se l'ha jugat. Ha remogut el partit i ha començat a acostar-se a Paños, espectadora de luxe fins llavors. Però el bagatge ofensiu de les sevillanes ha sigut insuficient per fer perillar una victòria que, ja a les acaballes, Mariona Caldentey ha consolidat rematant una centrada precisa de Melanie Serrano.