El Barça vol donar un cop a la Lliga

La prudència d’Ernesto Valverde serveix tant per abaixar les revolucions després de guanyar 0-3 al Bernabéu com per no fer volar coloms abans d’hora. “Haver guanyat dimecres no és garantia de res. Sabem que repetir el resultat en aquests tipus de partits és molt complicat”, va alertar ahir el tècnic abans de la visita al feu blanc (20.45 h, Movistar Partizado).

Serà el segon clàssic en tan sols quatre dies, un fet que segons Valverde “suposa un desgast físic i emocional extra”, ja que no és habitual que dos partits d’aquesta magnitud coincideixin a aquestes altures de la temporada. Si dimecres el Barça va tornar a mostrar que el Bernabéu no l’intimida (5 victòries i 1 empat en les últimes 10 visites), aquesta nit buscarà donar un cop a la Lliga i “allunyar un rival directe en la lluita pel títol”, tal com va destacar Valverde.

El tècnic va negar que una victòria deixi la Lliga vista per a sentència, però va ressaltar la importància de guanyar. Per aquest motiu s’esperen poques rotacions i una podria ser l’entrada d’Arthur, que va rebre l’alta dimarts i que dimecres va disputar només cinc minuts. Valverde, però, va dir que tot dependrà de com estigui físicament, perquè el brasiler és un futbolista tan elegant com fràgil amb les lesions. També s’esperen poques rotacions perquè el Barça té una setmana neta, tret del compromís de la Supercopa de Catalunya, en què jugaran els futbolistes menys habituals i els del filial. Un altre canvi possible potser ser el de Coutinho per Dembélé, tot i que el francès està oferint un rendiment més bo. Serà important trobar els millors socis per a Messi, tal com va recordar Valverde: “Dimecres no vam estar del tot bé i és la nostra responsabilitat jugar bé perquè ell pugui aparèixer”.

Per la seva banda, Santiago Solari, que té la baixa de Nacho, va deixar entreveure que farà rotacions perquè dimarts s’enfronten a l’Ajax.