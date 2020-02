El Barça va ser advertit l'abril del 2019 de les activitats d'I3 Ventures

La cúpula directiva del Barça porta dos dies assegurant que no tenien coneixement de l'existència dels comptes vinculats a l'empresa I3 Ventures des d'on s'atacava socis, jugadors i personalitats. En tot cas, si realment fos així, hi ha una negligència clara d'algú dins del club per omissió, per no haver fet bé la seva feina i no haver fet cas de les advertències que venien de fora. El 28 de març del 2019 l'ARA va contactar amb un alt càrrec del club per plantejar una conversa que podia ser delicada. El correu detallava el tema, que no era menor, per donar a entendre que es tenia informació important. Poques hores després va arribar la resposta: ens citaven al club per fer una reunió. D'entrada, tot i que el tema era important, ja era estrany que es volguessin reunir d'urgència amb un periodista apartat del dia a dia de l'actualitat del Barça. La sorpresa va ser més gran el 3 d'abril del 2019, quan vam veure els dos interlocutors que hi havia dins la sala: Jaume Masferrer i el màxim executiu de l'entitat.

Durant més d'una hora de reunió es van traslladar les qüestions que s'havien anat treballant durant els últims mesos, confirmades per diverses fonts, però –i aquí es van agafar, i aquí radica el gran mèrit de la SER– sense proves documentals. "Per què hi ha departaments que no han acceptat fer-se càrrec de pagaments a aquesta empresa? ¿El club ha signat 6 contractes per un valor aproximat d'1 milió amb aquesta companyia? ¿L'empresa contractada està fent campanyes a les xarxes que no són només de monitoratge? ¿S'utilitzen bots i comptes que no són reals?". En aquell moment, el nom de l'empresa encara no havia transcendit. Se sabia qui era la persona que havia tancat l'acord amb Masferrer, Carlos Ibáñez, però encara no la companyia que havien utilitzat, tot i que durant les setmanes posteriors va acabar sortint el nom d'I3 Ventures.

En la reunió van negar-ho gairebé tot, malgrat que Masferrer va acceptar que ell havia segellat l'acord a principis del 2018, en un viatge personal. "Són especialistes, un reforç en l'estratègia de comunicació", van assegurar sobre I3 Ventures, que s'havia instal·lat a Barcelona el 2015. Els responsables del Barça van insistir que l'empresa no només feia monitoratge de xarxes sinó que fixava estratègies de comunicació per arribar a nous mercats. Aquí van arribar les grans contradiccions. Poques setmanes després de la trobada al Camp Nou, es va repetir l'exercici amb Carlos Ibáñez. Va negar que proposessin estratègies o accions comunicatives al Barça. I també van ser contradictòries les versions sobre el que havia passat a Hong Kong. Els executius blaugranes van negar que una part del pagament a I3 Ventures es fes a través de l'oficina de Hong Kong (que està constituïda com a empresa pròpia) per no haver de donar explicacions a la junta. Van explicar que volien fer una campanya de comunicació a l'Àsia i per això es volia fer el pagament via Hong Kong, però finalment es va cancel·lar per motius econòmics. Un fet que negaven les fonts consultades. I, a més, la versió d'I3 Ventures era totalment diferent: com que s'havia de treballar a la Xina, l'empresa va demanar tancar l'acord amb una companyia que hi estigués ubicada, una opció que el Barça va descartar, i va decidir no analitzar els continguts en xinès i fer-ho només amb mitjans que publiquessin en anglès. Moltes contradiccions que amb la informació de la SER ara prenen sentit.

En tot cas, en aquelles converses es van plantejar qüestions que posteriorment han sortit a la llum pública i que el Barça negava saber. Veient que un periodista plantejava aquests temes tan concrets, que dos mesos després es van convertir en un article, per què ningú va fiscalitzar la feina d'I3 Ventures? ¿Ningú controla operacions d'aquesta magnitud?