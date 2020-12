El Barça aconsegueix tancar l'any amb ple de victòries al Johan Cruyff (6-0)

Les jugadores del Barça continuen imparables. Les blaugranes acaben el 2020 batent un altre rècord al Johan Cruyff. No podia ser d'una altra manera. Amb el 6-0 contra el Sevilla, l'equip de Lluís Cortés tanca un any on tots els partits disputats a l'estadi de Sant Joan Despí han acabat amb triomf, i la majoria d'ells de forma molt contundent.

El partit ha començat amb un anar i tornar constant, però Alexia, després de la centrada d'un córner, ha rematat de cap per obrir el marcador. A partir d'aquí les de Lluís Cortés han tingut més control de l'enfrontament i, pocs minuts després, Mapi ha caigut dins de l'àrea, cosa que ha fet que la col·legiada hagués de xiular penal a favor de les blaugranes. Jenni Hermoso no ha perdonat i ha enviat la pilota al fons de la xarxa per fer el 2-0. El Sevilla ha intentat resistir-se plantant cara a un Barça amb els temps controlats, però en l'última acció de la primera part Graham ha fet el gol de la insistència. Després que la defensa sevillista rebutgés sobre la línia de gol una rematada de Patri des del segon pal, Hermoso ha recuperat l'esfèrica dins de l'àrea, ha retallat i centrat perquè Graham l'enviés de cap al fons de la xarxa.

El segon temps ha començat com ha acabat el primer: control absolut del Barça. Al cap de pocs minuts, l'àrbitre ha xiulat, de nou, un penal a favor de les catalanes després d'unes mans dins de l'àrea. Aquest, però, no l'ha aconseguit transformar Mariona després que Noelia Ramos endevinés el llançament. Deu minuts després, la rauxa esclatava a l'Estadi. Oshoala ha signat el 4-0 i ha fet el gol número cent de les blaugranes a l'Estadi Johan Cruyff. Una xifra anotadora rècord en els 21 partits disputats per les de Cortés sobre la gespa de l'Estadi.

Amb la diana d'Oshoala, les actuals campiones s'han deixat anar i de les botes d'Aitana -que ha entrat en substitució d'Alexia- han sortit els dos següents gols de les blaugranes. El primer, aprofitant un rebuig dins de l'àrea i amb un xut imparable per a Ramos. El segon, amb un xut potent des de fora de l'àrea.

Ara, amb la vista posada en l'últim partit de l'any contra el Deportivo, dimarts, i el primer del 2021, el dia de Reis contra l'Espanyol al Camp Nou, el repte és tornar a repetir la gesta.