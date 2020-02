Barceloneta i Terrassa, finalistes de la Copa del Rei de waterpolo masculí

L'Atlètic Barceloneta i el CN Terrassa han fet bons els pronòstics i es veuran les cares a la final de la Copa del Rei de waterpolo masculí. Fa dos anys, el Barceloneta es va imposar per 13-8 en aquesta mateixa final.

L'equip mariner s'ha classificat per jugar la quinzena final de Copa consecutiva, després de superar clarament el CN Sant Andreu per 17-8. El Sant Andreu ha aguantat bé els primers dos quarts gràcies als gols de Yago Bofill i Nikolas Paul (6-5), però s'ha acabat rendint davant el talent del Barceloneta, liderat per Milan Aleksic (4 gols), Alberto Munárriz (3 gols) i Felipe Perrone (3 gols).

L'expulsió per brutalitat de Yago Bofill després d'agredir un rival als tres minuts de la represa ha posat fi al partit. El Sant Andreu ha hagut de jugar quatre minuts amb un home menys, i això contra un dels millors equips d'Europa ha sigut un suïcidi. El parcial de 8-1 ha deixat vist per a sentència el partit.

El Terrassa mana al derbi

L'equip mariner, gran favorit, buscarà la vuitena Copa consecutiva contra un CN Terrassa que mai ha guanyat la Copa. Serà la cinquena final dels terrasencs, que s'han imposat al derbi contra el CN Sabadell per 7-10. Els visitants han manat sempre, però un Sabadell combatiu mai ha deixat de plantar cara i s'ha mantingut viu tant al primer quart (2-3) com al descans (4-6). Al tercer, el Sabadell s'ha acostat una mica (6-7), però l'atac egarenc ha sentenciat a l'últim quart (8-10).

Ha estat un partit dur, amb 37 exclusions i dos jugadors sabadellencs, Fran Valera i Sergi Cabanas, expulsats per discutir amb els àrbitres. El boia madrileny del Terrassa Víctor Gutiérrez i el porter Iñaki Aguilar, exjugador del Sabadell, han estat claus en la victòria egarenca.

Les instal·lacions de Can Llong de Sabadell organitzen aquest cap de setmana la fase final de la Copa masculina i femenina, per primer cop al mateix lloc. A la tarda tocarà el torn de les semifinals femenines, amb els partits CN Sabadell-Rubi i CN Terrassa-Bobadilla. Les dues finals es juguen aquest diumenge.