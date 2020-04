Josep Maria Bartomeu exigeix la dimissió de quatre directius del Barça

Josep Maria Bartomeu vol afrontar el seu darrer any de mandat amb garanties i ha decidit remodelar la junta directiva. El president, cansat de filtracions i de baralles internes relacionades amb qui podrà tenir més poder un cop ell no hi sigui, ha demanat a quatre directius que presentin la seva dimissió. Es tracta d'Emili Rousaud, Quique Tombas, Josep Pont i Silvio Elías. La informació, avançada per 'Mundo Deportivo' i confirmada per l'ARA, arriba just el dia que estava prevista una Junta Directiva telemàtica que no s'ha fet. Bartomeu però, si ha trucat a tothom per explicar la seva decisió.

La Junta directiva prevista per aquest dimarts s'havia de centrar en com s'afronta aquest final de temporada sense futbol per culpa del covid-19, fet que ha portat al club a prendre decisions com presentar dos ERTE per tal d'evitar perdre molts diners. Però el president finalment ha canviat de plans i en els propers anunciarà més canvis. Els directius que han estat convidats a marxar, en cas de no voler dimitir, quedarien dins de la junta sense funcions.

651x366 Emili Rousaud, president de Factor Energia i nou vicepresident institucional del Barça / MANOLO GARCÍA Emili Rousaud, president de Factor Energia i nou vicepresident institucional del Barça / MANOLO GARCÍA

Fonts consultades per l'ARA expliquen que Bartomeu vol encarar el seu darrer any de mandat amb més calma, decepcionat per afers com l'escàndol de les xarxes socials o per veure com alguns directius parlaven massa amb la premsa per criticar els jugadors. Un dels assenyalats és Emili Rousad, qui havia de ser curiosament, el relleu de Bartomeu. Rousaud havia estat escollit per liderar un projecte continuista, ja que Bartomeu no podrà presentar-se a les eleccions del 2021. Però els darrers mesos la relació entre els dos ha empitjorat. Bartomeu creu que Rousaud, pensant en el seu futur, no ha estat lleial. De fet, Rousaud va ser dels qui va demanar a Bartomeu la seva dimissió quan va esclatar l'escàndol de les xarxes socials.

Les properes setmanes, Bartomeu incorporarà nous directius. Algun d'ells, amb opcions de liderar el projecte continuista d'una directiva que estava vivint moments de molta tensió.