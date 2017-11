Messi ja ha firmat: jugarà al Barça fins al 2021 amb una clàusula de 700 milions

Després de mesos de debats, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i Leo Messi han posat fi als rumors sobre el futur de l'argentí en escenificar aquest matí, a les 11.00, la signatura de la renovació: Messi quedarà lligat al Barça fins al 30 de juny del 2021. El davanter argentí passa a tenir una clàusula de rescissió fixada en 700 milions d'euros.

Segons ha pogut saber l'ARA, el que ha firmat Messi aquest dissabte, juntament amb Bartomeu, és un nou contracte, diferent del que havia signat el seu pare el 30 de juny i que estava vigent fins ara. Segons el club, aquest estiu s'ha dinamitat el mercat de fitxatges amb grans inversions, de manera que la clàusula pactada inicialment havia quedat desfasada. Així, en les últimes setmanes s'ha renegociat un nou acord per adequar el nou contracte al mercat.

"Estic feliç, feia temps que calia signar. Estic feliç de seguir al meu club, a casa meva. Es tracta de passar tota la vida al Barça, on vull fer tota la meva carrera, on tinc el somni de retirar-se. Anem en aquest camí" ha explicat Messi. "L'objectiu és seguir guanyant al club, i també a nivell individual. Espero que arribin més èxits" ha afegit.

540x306 Messi, durant l'acte de signatura del seu nou contracte / FCB Messi, durant l'acte de signatura del seu nou contracte / FCB

540x306 Messi, durant l'acte de signatura del seu nou contracte amb el seu pare i diversos directius / FCB Messi, durant l'acte de signatura del seu nou contracte amb el seu pare i diversos directius / FCB

Bartomeu de la seva part, ha dit que "és un contracte propi del millor jugador del món, ens omple d'orgull el seu amor pel club. És un contracte nou, aquell del juny s'ha millorat per adequar la clàusula al nou mercat del futbol" ha dit Bartomeu.

Encara que des del club blaugrana s'havia assegurat que la renovació era un fet (per més que l'hagués firmat el 30 de juny el pare i no el jugador), aquesta imatge era una de les més esperades del barcelonisme, que feia mesos que esperava que el club posés fi als debats: com que és un contracte laboral, l'havia de firmar també el jugador, que si no hi hagués donat validesa, podria tenir la potestat d'anar-se'n a un altre club. Messi acabava contracte el juny del 2018 i, a més, tenia una clàusula de 300 milions, una situació contractual que el feia atractiu per als grans clubs multimilionaris europeus.

540x306 Messi ha estampat la signatura que el lligarà al Barça fins el 2021 / FCB Messi ha estampat la signatura que el lligarà al Barça fins el 2021 / FCB

Amb aquesta renovació, Messi queda blindat amb el que podria ser el seu últim gran contracte amb el Barça, ja que el 2021 l'argentí tindrà 34 anys i haurà disputat 17 temporades al primer equip del Barça. De moment, Messi porta, amb l'actual, 14 cursos al primer equip, en els quals ha jugat 602 partits, ha marcat 523 gols i ha guanyat 30 títols.