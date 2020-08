Els impulsors de la moció contra Bartomeu ja tenen les paperetes

Els impulsors de la moció de censura contra la directiva de Josep Maria Bartomeu han anat a buscar avui dilluns a les oficines del club les paperetes en què hauran d'estampar les 16.520 signatures necessàries dels socis (el 15% del cens electoral) per aconseguir portar el procés a un referèndum.

El club blaugrana ha donat el vistiplau a la sol·licitud de moció duta a terme dimecres passat pel precandidat Jordi Farré, i ara els impulsors disposaran de 14 dies hàbils (inclosos els dissabtes), que començaran a comptar demà dimarts, per recollir les signatures. Així, tindran de marge per aconseguir-les fins al dijous 17 de setembre. Tot i aquest calendari establert pel club, els promotors de la moció no hi estan d'acord i han presentat una reclamació per poder recollir firmes fins al 21 de setembre, quatre dies més tard, entenent que els dissabtes no són dies hàbils –al·legant, per exemple, que les oficines del club no estan obertes aquest dia de la setmana–. "Entenem que s'ha d'estendre fins al 21 d'acord amb l'última sentència judicial que va guanyar Agustí Benedito referent a la moció del 2017 i hem demanat que s'estengui aquest termini quatre dies perquè són importantíssims per a la recollida de signatures", ha explicat Marc Duch, president de l'associació Manifest Blaugrana.

Per poder recollir aquestes signatures, els promotors de la moció s'organitzaran a partir d'una seu al carrer Balmes, a més dels 50 punts de recollida repartits per tota la ciutat de Barcelona. Tot i la situació excepcional per la pandèmia, des de l'organització es mostren optimistes. "La pandèmia ho dificulta tot molt però creiem que el soci, ara sí, ha de fer aquest pas perquè la situació és tan crítica... Al final li demanem al soci 20 minuts de la seva vida i amb aquests minuts pot donar el seu suport a una moció que pot salvar el club", explica Duch. En el cas que els impulsors superessin el 15% de firmes del seu cens electoral, que actualment és de 110.132 socis, el club hauria de celebrar un referèndum que tan sols comportaria la destitució de Bartomeu i la seva junta si així ho volguessin, almenys, el 66,6% dels votants.

"Al final el que ha de venir i donar la signatura i quan donem les signatures venir a votar ha de ser el soci. Nosaltres simplement posem una eina a la disposició dels socis", explica Jordi Farré, precandidat a la presidència del Barça. A més de Farré, dos precandidats més (Víctor Font i Lluís Fernández Alá) i els vuit grups d'opinió de l'entorn blaugrana (Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, Seguiment FCB, La Resistència de Palau, #Noiestwitterbarça i El Senyor Ramon) consideren que el FC Barcelona fa temps que viu una crisi institucional, econòmica i esportiva que va arribar al punt culminant amb el 2-8 contra el Bayern de Munic i el desig de Messi d'abandonar el club.