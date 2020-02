Bartomeu segueix sense un relleu clar

“L’única cosa segura és que les eleccions del 2021 seran de les més obertes de la història”. Així explicava a l’ARA una veu autoritzada del Barça el pensament de bona part dels membres de la junta directiva del club. Encara que Emili Rousaud és qui té més números de ser el candidat continuista, no tots els seus companys veuen amb bons ulls aquesta opció. Ni tampoc l’entorn afí a l’actual president, Josep Maria Bartomeu.

Rousaud feia el pas fa uns mesos després de descartar-se l’opció de Jordi Cardoner. L’actual vicepresident primer, net de Nicolau Casaus -històric vicepresident de Josep Lluís Núñez-, feia un pas al costat quan tothom el donava per continuista. Així, després que els altres membres de la junta declinessin l’opció de presentar-se, Rousaud acceptava el repte. El següent pas era ascendir-lo a vicepresident institucional, un càrrec des del qual es pretén que guanyi visibilitat mediàtica. És a dir, que passi de ser un desconegut per bona part de la massa social a una persona a qui els aficionats puguin reconèixer fàcilment. És el que, en termes col·loquials, es coneix com preparar un candidat per a unes eleccions.

Ara bé, el procés està aturat. Una part de la directiva, la més afí al projecte que va començar Sandro Rosell (2010) i que va continuar Bartomeu (a partir del 2013), pensa que l’aposta de Rousaud no té garanties de guanyar. Per això consideren que val la pena seguir explorant més opcions. “Ell en té moltes ganes, això és cert. Però aquestes eleccions tindran molts condicionants. Un és que potser els resultats no acompanyen. Per això es miren alternatives”, asseguren des dels despatxos nobles del club.

A més, des del club se sosté que en la decisió final hi pesarà també l’opinió de Sandro Rosell. Malgrat apartar-se oficialment del Barça el 2013, ha seguit en contacte amb bona part dels membres de la junta i també amb alguns executius. Al club, per tant, el consideren una veu autoritzada amb capacitat d’influir en decisions tan transcendentals com aquesta.

Jordi Roche medita presentar-se

Des de la directiva es reconeix que hi ha l’opció que les eleccions s’avancin un any i se celebrin aquest 2020, tot i que insisteixen que la intenció és fer-les com està previst, el 2021. “Com sempre, la pilota hi tindrà a veure. Si no entra...” A l’espera de si Rousaud és finalment el continuista o no, la resta de candidats van movent-se. I un dels últims noms ha sigut el de Jordi Roche, expresident de la Federació Catalana. Segons Crónica Global, medita presentar-se. Mentrestant, ja han anunciat la seva candidatura Agustí Benedito (candidat el 2010 i el 2015) i Joan Laporta (president del 2003 al 2010 i candidat el 2015). A més de l’empresari Víctor Font.